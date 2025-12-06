'Vua Gan' lại gây tranh cãi dữ dội

Sau khi được hủy cáo buộc đe dọa Joe Rogan, "Vua Gan" Brian Johnson trở lại mạng xã hội, tiếp tục tung ra những video thách đấu và réo tên người dẫn podcast nổi tiếng gây phẫn nộ.

Brian Johnson quay lại trên mạng xã hội và tiếp tục thách đấu với Joe Rogan.

Brian Johnson (48 tuổi) - người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Vua Gan" - vừa âm thầm được hủy cáo buộc đe dọa Joe Rogan. Ngay sau đó, ông lập tức quay lại mạng xã hội và tiếp tục nói về việc muốn đấu tay đôi với người dẫn podcast sở hữu đai đen võ thuật.

Johnson bị bắt hồi tháng 6 khi đến Austin (Texas), quê nhà của Rogan, và đăng nhiều đoạn video gây lo ngại. Trong các clip này, ông nói muốn "đánh nhau với Rogan" trong khi cầm hai vật trông giống súng.

"Vua Gan" bị cáo buộc tội danh nhẹ "đe dọa khủng bố". Ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 20.000 USD và phải đeo vòng giám sát.

Hồ sơ cho thấy cáo buộc đã được hủy ngày 12/11 sau khi Johnson hoàn tất một loạt buổi tư vấn bắt buộc do tòa án yêu cầu, theo New York Post.

Chỉ vài tuần sau, Johnson đã trở lại mạng xã hội, chế giễu Rogan và tỏ ra bức xúc về rắc rối pháp lý vừa trải qua. Trong một video gửi Rogan, ông nói: "Đó không phải là đe dọa. Chỉ là lời thách đấu. Một trận đánh. Đi nào, cuộc chiến của chúng ta". Ông tiếp tục: "Tôi vẫn thách Joe Rogan đánh nhau. Anh không thể trốn mãi. Rồi cũng phải trả lời".

Hình ảnh Brian Johnson bị bắt vào tháng 6.

Những phát ngôn này gợi lại chính các đoạn video khiến Johnson gặp rắc rối hồi tháng 6. Trong video thời điểm đó, ông nói: "Joe Rogan, tôi gọi anh ra mặt. Tôi là 'Vua Gan'. Tôi muốn đấu với anh".

Ông còn khẳng định: "Tôi không biết Jiu-jitsu; anh có đai đen, anh có thể hạ tôi dễ dàng. Nhưng tôi vẫn muốn đấu. Theo luật của anh, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được".

Đến nay, lý do Johnson nhắm tới Rogan vẫn chưa rõ ràng. Dù chưa từng xuất hiện trong podcast The Joe Rogan Experience, cái tên "Vua Gan" nhiều lần được Rogan nhắc đến khi bàn về các chất hỗ trợ tăng cơ.

Năm 2022, Johnson buộc phải thừa nhận thân hình của mình có được nhờ dùng steroid, trái ngược với tuyên bố trước đó rằng chế độ ăn thịt sống, gan sống, tinh hoàn động vật và trứng gà có phôi là bí quyết giúp ông có vóc dáng phi thường.