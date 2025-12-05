Thực hư hiện tượng biển 'âm dương' ở Cà Mau

Sáng 5/12, bãi biển tại Đá Bạc, tỉnh Cà Mau không ghi nhận hiện tượng nước chia thành hai màu, lãnh đạo xã cho biết.

Hiện tượng hai màu nước ở Cà Mau được ghi lại từ trên cao vào ngày 30/10. Ảnh: Nam flycam.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 5/12, bà Tô Hồng Chính, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, cho biết thông tin về bãi biển trên địa bàn chia thành hai màu nước được lan truyền sáng cùng ngày là không đúng. Thực chất hiện tượng đã xuất hiện từ tháng 11, thời điểm gần kết thúc mùa mưa.

"Sáng nay (ngày 5/12 - PV), khu vực bãi biển ngoài khơi Đá Bạc không ghi nhận bất thường. Cảnh tượng trong video đã xảy ra một tháng trước rồi. Đây không phải là dấu hiệu của ô nhiễm, mà là một hiện tượng tự nhiên lặp lại theo chu kỳ vài năm", chủ tịch UBND xã Đá Bạc nói.

Màu nước trong video lan truyền sáng 5/12. Ảnh: N.V/TikTok.

Bà Chính cho biết thêm vào mùa mưa (tháng 6-11), nước ở khu vực rừng U Minh Hạ có nhiều phèn tự nhiên, phù sa, tàn thực vật và có độ mặn thấp, tạo nên màu đặc trưng. Khi mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ ra biển tăng mạnh, mang theo lượng lớn chất hữu cơ và phù sa, khiến màu nước đậm hơn bình thường.

Trong khi đó, nước biển ngoài khơi vẫn giữ nguyên màu xanh tự nhiên do độ mặn cao, trong và ít phù sa. Hai khối nước này gặp nhau không hòa trộn ngay lập tức vì khác nhau về mật độ, nhiệt độ và độ đục.

Ngoài ra, thủy triều cũng đóng vai trò quan trọng. Khi triều cường dâng, nước mặn bị đẩy vào gần bờ, trong khi nước ngọt từ rừng lại chảy mạnh ra biển. Dòng chảy đối nghịch tạo nên "đường phân cách" tự nhiên, khiến hai màu nước càng nổi bật.

Sự việc bắt nguồn từ đoạn video lan truyền của một tài khoản TikTok tên N.V ngày 5/12, ghi lại cảnh tượng nước biển thuộc địa phận xã Đá Bạc chia làm hai màu, một màu xanh đậm và một màu nâu đục. Một số trang thậm chí gọi đây là hiện tượng biển "âm dương". Đây không phải là một thuật ngữ khoa học, mà thường dùng để chỉ các hiện tượng tự nhiên có hai màu sắc hoặc hai dòng nước đối lập gặp nhau, ví dụ như ở biển Âm Dương Đài Loan.

Ranh giới của hiện tượng kéo dài hàng chục km khiến nhiều người tò mò. Không ít Fanpage lớn, nhỏ tại dẫn lại, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.