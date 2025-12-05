Nông dân ngụp lặn trong dòng lũ đục ngầu để thu hoạch thanh long

Đợt mưa lớn ngày 4/12 tại Lâm Đồng gây ngập trên diện rộng, khiến hàng nghìn m2 thanh long của nông hộ bị hư hại nặng. Người dân ôm ruột xe tải vớt vát hoa quả chìm trong nước.

Khoảnh khắc người dân Lâm Đồng ôm ruột xe cứu thanh long chìm trong biển nước Đợt lũ ngày 4/12 nhấn chìm hàng nghìn m2 thanh long của nhiều chủ vườn tại Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng). Nhiều thợ cắt buộc dùng ruột xe làm phao, giải cứu thanh long nổi trên mặt nước.

Trận mưa lũ ngày 4/12 ở Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) đổ xuống đúng vào thời điểm nhiều vườn thanh long đang chuẩn bị, thậm chí đã sẵn sàng cho mùa thu hoạch cận Tết. Nhiều nông hộ rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm. Số khác huy động người thân, bạn bè gặt vội những trái lềnh bềnh trên mặt nước, với hy vọng vớt vát phần nào.

Dùng ruột xe làm phao "cứu" thanh long

Tại một vườn thanh long rộng 10.000 m2 ở đoạn Km 37 quốc lộ 1A (xã Hàm Thuận Nam), vùng trồng thanh long trọng điểm trên địa bàn tỉnh, 1.000 trụ thanh long chìm trong biển nước đục ngầu. Chủ vườn buộc phải huy động 20 người, bao gồm thợ hái để ứng cứu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Gia Quyền (ngụ xã Hàm Thuận Nam), người chuyên thu hoạch thanh long, cho biết vào ngày 4/12 thì nước bất ngờ ngập cao, gần như chạm ngọn cây, khoảng 1,5 m, nhấn chìm nhiều quả chín.

Tình thế khẩn cấp lại không đủ số lượng áo phao buộc anh cùng 20 nhân công khác sử dụng ruột xe tải giúp người và sọt nổi trên mặt nước, sau đó di chuyển ra các trụ để gom thanh long.

Dòng nước lũ đổ về một vườn thanh long ở Lâm Đồng tối 3/12. Ảnh: Lê Thượng Tiến.

Một số trụ ở vùng trũng ngập sâu lên đến 2 m, không thể xác định vị trí trái cần hái, anh Quyền lấy hơi, ngụp lặn tìm kiếm, dùng tay cảm nhận vật thể. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cả nhóm thu hoạch được 80%, rơi vào khoảng 800 trụ. Thông thường, anh Quyền sẽ thu 550.000 đồng tiền công trên 1 tấn sản lượng. Song, thời điểm lũ lụt khó khăn, nhóm quyết định hỗ trợ miễn phí cho chủ vườn.

"Chúng tôi cố gắng lắm mới cắt được 80% diện tích. Cả bọn ai cũng mệt", anh Quyền nói.

Đồng cảnh ngộ, giữa những ruộng đất vốn rực sắc đỏ của trái chín, chị Lê Thu (ngụ thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng) ngậm ngùi nhìn dòng nước đục lẫn bùn non phủ lên từng trụ thanh long. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng vườn của gia đình chị bị ngập.

Tối 4/12, nước lên cao gần chạm mái nhà, chị Thu cùng hàng xóm hô hoán nhau tháo chạy, được lực lượng chức năng xã sơ tán đến nhà văn hóa thôn. Chị đành bỏ lại hơn 5.000 m2 vườn thanh long chưa kịp cứu.

"Hai tháng trời chỉ lo dọn nhà sau lũ. Hết trận này đến trận khác. Giờ chỉ biết chuyển nhà đi chứ đâu còn gì để dọn", chị Lê Thu tâm sự.

Mất trắng

Với nhiều người trồng thanh long lâu năm ở Lâm Đồng, hai trận lụt liên tiếp ngày 30/11 và 4/12 không chỉ để lại thiệt hại kinh tế, mà còn là cảm giác bất lực khi chứng kiến công sức suốt cả năm trời bị cuốn trôi theo dòng nước.

Anh Quyền cho biết hiện tại rất khó ước lượng mức độ tổn thất nhưng có thể nói chi phí đầu tư từ gốc đến ngọn đều mất sạch. Hai lần ngập đã cuốn trôi sạch sẽ lớp phân và rơm. Chưa kể, một số trái thanh long phải thu hoạch sớm, không đảm bảo cân nặng để bán ra thị trường, gây thiệt hại lớn cho người canh tác.

Anh Quyền dùng ruột xe tải làm phao giải cứu thanh long ngày 5/12. Ảnh: NVCC.

Sáng 5/12, khi nước lũ bắt đầu rút dần, gia đình anh Tấn Long (chủ một vườn thanh long ở Hàm Thuận Bắc) cũng trở về nhà, vớt vát những trái còn sót lại. Theo quan sát ban đầu, anh Long cho biết gần 200 trụ thanh long bị ngập quá lâu, rễ đang thối dần và có khả năng phải chặt bỏ.

"Làm nông cực nhất là ở chỗ này. Ước tính mùa vụ năm sau tôi mới có thể gỡ gạc được", anh Long nói và cho biết thêm với giá thanh long hiện dao động 18.000-22.000 đồng/kg, các chủ vườn có khả năng mất cả trăm triệu đồng chỉ trong một đêm mưa lớn.

Nhiều hộ dân khác tại Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Phú cũng bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ kéo dài.

Theo thống kê ban đầu của chính quyền tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ nhấn chìm khoảng 4.128 ha diện tích sản xuất nông nghiệp; 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và 26 tàu cá bị đứt neo, chìm… Ước tính sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại trên 113 tỷ đồng .

Trong khi đó, 6.195 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng và 3 căn nhà bị hư hỏng, trong đó phường Hàm Thắng có 2.800 căn; xã Hàm Thuận ngập 809 căn; xã Lương Sơn 794 căn…