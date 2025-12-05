Lũ đánh sập cửa, nhấn chìm quán net 30 dàn máy ở Lâm Đồng

Lũ lớn về trong đêm đã đánh sập cửa sắt, nhấn chìm toàn bộ dàn máy tính trong tiệm game của anh Nguyễn Thanh Tân (Bình Thuận cũ).

Tiệm game ở Lâm Đồng mất trắng sau lũ dữ Anh Tân, chủ tiệm game ở phường Hàm Thắng, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), xót xa khi nhìn toàn bộ cơ ngơi ngập trong nước lũ.

Trận lũ lớn đêm mùng 4 đến sáng 5/12 đã nhấn chìm toàn bộ dàn máy tính tại tiệm game của anh Nguyễn Thanh Tân (36 tuổi) tại phường Hàm Thắng, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ).

Khoảng 10h sáng cùng ngày, khi nước đã rút gần hết, anh Tân ngỡ ngàng khi nhìn tấm cửa sắt chắc chắn đã bị sóng lũ đánh bật, nằm bẹp vào góc tường. Bên trong tiệm, toàn bộ máy tính, bàn ghế đã bị ngấm nước và hư hỏng, nền nhà ngổn ngang lớp bùn đất.

"Nhìn vào vạch nước để lại, ước chừng mực lũ phải hơn một mét, ngập đến gần cổ. Ông bà, bố mẹ và cả tôi đều sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận, chưa khi nào thấy có trận lũ to đến vậy", anh Tân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trận lũ lớn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh Tân.

Toàn bộ 30 dàn máy đều ngấm nước. Mỗi máy mua mới 15 triệu đồng, anh tính toán khấu hao đến hiện tại còn 6-7 triệu đồng/máy. Số máy đã được anh mang đi vệ sinh và sấy khô, hy vọng sau đó có thể sửa chữa để vớt vát thiệt hại.

Anh Tân cho biết đã nhận được thông báo về việc xả lũ, nhưng không ngờ mực lũ dâng cao đến vậy. Sáng 4/12, anh đến cửa hàng và sắp xếp kê đồ đạc lên bàn cao vì những trận lũ trước cũng chỉ ngập ít cm.

Khoảng 17h, nước chỉ mới ở mặt đường, chưa tràn vào quán. Nghe tin ngừng xả đập nên anh nghĩ nước không dâng thêm.

"Nhưng đêm qua, nước bất ngờ lên rất nhanh, nhiều khu vực ngập sâu, nước cuồn cuộn khiến nhiều người không kịp trở tay", anh nói.

Nước lũ dâng nhanh trong đêm ở khu vực Bình Thuận cũ.

Ngoài tiệm game, các cơ sở kinh doanh khác của anh Tân như nhà hàng và cửa hàng bán máy vi tính đều may mắn không nằm trong vùng ngập lụt.

Với tinh thần hỗ trợ bà con khó khăn, từ sáng ngày 4/12, anh đã tổ chức nấu cơm, kết hợp với chương trình "bếp cơm yêu thương", cung cấp hàng nghìn suất ăn cho những người đang nằm trong vùng ngập sâu.

"Giờ chỉ có thể tiếp tục công việc, cố gắng làm lụng để kiếm lại thôi. Bà con cùng cố gắng", anh Tân bày tỏ.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ đã làm khoảng 3.296 căn nhà ở các xã, phường khu vực tỉnh Bình Thuận cũ bị ngập lụt, có nơi ngập sâu.

Sáng 5/12, mực nước đã giảm ở một số nơi. Tuy nhiên, các khu vực trũng vẫn còn ngập sâu, như phường Hàm Thắng, Phú Long. Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng lập chốt chặn tại đường Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng nhằm hạn chế người dân đi vào điểm ngập sâu.

Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, cho biết khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Xuân, Phú Thịnh… là vùng ngập nặng nhất, dù nước đã có dấu hiệu rút vào sáng nay.