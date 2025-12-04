Lũ 'xóa sổ' vườn sen đá tiền tỷ, chủ vườn lớn nhất Đà Lạt trắng tay

Đêm 4/12, toàn bộ vườn sen đá trị giá hơn 1 tỷ đồng của anh Đoàn Bá Vương đã bị lũ cuốn phăng. Đây là lần thứ 2 trong vỏn vẹn nửa tháng, cơ ngơi của anh trôi theo dòng nước đục ngầu.

Sáng 4/12, đứng trước khu vườn rộng 3.000 m2, anh Đoàn Bá Vương sững sờ khi toàn bộ diện tích sen đá đã bị dòng lũ cuốn sạch trong đêm. Những gì còn lại chỉ là nền đất trống trơn, lớp bùn non và đất đá ngổn ngang.

Vườn sen đá của anh Vương nằm ở chân đèo Prenn, thuộc phường 3 TP Đà Lạt cũ (tỉnh Lâm Đồng). Sau trận mưa như trút nước kéo dài từ tối 3/12, đến khoảng 2h sáng 4/12, cơn lũ cuồn cuộn dâng lên từ con suối bên cạnh đã phá cả bờ kè đá, cuốn phăng hàng chục nghìn cây sen đá trong vườn.

"Cây bị cuốn hết đêm qua rồi, không chỉ sen đá mà còn cả vật tư nông nghiệp của chúng tôi. Thế là mất trắng, phải hơn một tỷ đồng", anh Vương chia sẻ với Tri Thức - Znews, không giấu được tiếng thở dài vì mệt mỏi và bất lực.

Vườn sen đá của anh Vương mất trắng sau hai trận lũ liên tiếp trong nửa tháng.

Đây là lần thứ hai vườn sen đá tiền tỷ của anh Vương bị lũ cuốn trong vòng nửa tháng. Lần gần đây nhất là vào sáng 17/11, cơn lũ bất ngờ xóa sổ 1/3 khu vườn, gây thiệt hại 400 triệu đồng.

Thời điểm đó là ban ngày, có nhân viên túc trực nên vớt vát được một phần, khoảng 10.000 cây. Tuy nhiên anh Vương giải thích rằng đặc thù sen đá ngâm nước, lại là nước phù sa nữa sẽ bị thối rễ, khả năng cứu sống lại khá thấp.

Anh Vương đã canh tác tại khu vườn này được 5 năm, chưa từng nghĩ sẽ gặp cảnh lũ lụt như lần này. Khu đất nằm ở địa thế cao, con suối bên cạnh vốn hiền hòa nhưng những cơn lũ vừa qua nằm ngoài sức tưởng tượng.

Chưa kịp khắc phục sau thiệt hại lớn hồi cuối tháng 11, anh lại đứng trước đợt thiên tai nặng nề.

Chủ vườn cho biết sau trận lũ khiến 1/3 vườn sen đá bị cuốn trôi, anh đã tiến hành xây thêm kè đá, đắp đất cao lên một mét để ngăn nước suối tràn qua. Tuy nhiên, nước lũ đã đánh vỡ cả bờ kè.

Lũ dâng trong đêm đã phá tan bờ kè đá anh Vương xây dựng cách đây không lâu.

"Không còn gì nữa, chỗ này chắc không làm tiếp được", anh Vương nói, cho biết dự tính sẽ trả lại đất thuê để chuyển đến một chỗ ổn định hơn vì lo sợ lũ sẽ ngày càng nguy hiểm trong tương lai.

Hiện tại, anh Vương đứng trước áp lực lớn khi toàn bộ sen đá không còn, gây đứt gãy nguồn cung cấp cho các đợt hàng vào dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ trong năm tới như 8/3. Hơn thế, doanh thu và nguồn vốn để tái thiết vườn cũng là gánh nặng không dễ xoay xở.

Gia đình anh Vương hiện tại cũng là hộ có diện tích canh tác sen đá lớn nhất tại Đà Lạt với 3 vườn, có tổng diện tích 3 ha (30.000 m2).

Lũ đổ về trong đêm đã khiến nhiều người dân tại Đà Lạt và các địa bàn thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng. Trên địa bàn Đà Lạt, mưa lớn gây ngập nặng khu dân cư dọc suối Phan Đình Phùng. Khu dân cư và nhiều vườn canh tác ra hoa cũng bị ảnh hưởng.

Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt từ đêm qua cũng khiến một điểm sạt lở mới xuất hiện trên đèo Prenn.

Trưa 4/12, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết ở đoạn giữa đèo Prenn, khối lượng đất đá, cây thông lớn phía taluy dương trượt xuống đường hàng chục mét khối và lấp kín mặt đường ở đoạn sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 3/12 làm nhiều vị trí taluy dương sạt lở, đất đá, cây rừng trên các đèo D'Ran, Mimosa, Prenn đổ ập xuống đường khiến giao thông ra vào Đà Lạt bị ảnh hưởng.