Lũ ào ào về trong đêm, người dân Lâm Đồng bỏ của tháo chạy

Khoảng 2h sáng 4/11, anh Lê Quang Thắng (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) hoảng hốt khi nước lũ dâng bất ngờ, tràn nhanh vào căn nhà nằm sát quốc lộ 20 (khu vực ngã 3 K'Rèn). Chỉ trong chưa đến nửa tiếng, nước đã ngập nửa bánh xe, ngang mép giường. "Nước lên nhanh quá, tôi không dám ở. Tôi chỉ kịp bế con phá hàng rào thép bên hông nhà để chạy thoát thân", anh Thắng nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Lê Quang Thắng.
Anh Thắng cho biết khu vực nhà anh nằm ở vị trí thường xuyên bị lụt, đỉnh điểm mùa lũ năm nay có tuần ngập đến 3 lần, song chưa trận nào lớn và bất ngờ như đêm qua. Vừa trở về từ chuyến cứu trợ bà con vùng lũ Phú Yên cũ và Khánh Hòa, anh Thắng xót xa khi đến lượt nhà mình cũng thiệt hại nặng vì lũ dữ. Ảnh: Lê Quang Thắng.
Đến trưa, khi lũ rút dần, anh Thắng trở về nhà, bàng hoàng chứng kiến cảnh toàn bộ đồ đạc ngập trong bùn non đặc quánh, nhiều thứ đã bị nước lũ cuốn đi trong đêm. "Mất hết rồi, thiệt hại hết tài sản, không còn gì nữa. Nhà tôi còn ở vị trí cao nhất nhì ở đây mà còn ngập như vậy, bà con xung quanh mất trắng hết", anh bất lực thốt lên. Ảnh: Lê Quang Thắng.
Anh Ngọc Hà (sinh năm 1993, phường Xuân Hương, Đà Lạt cũ) cho biết nước lũ đổ về trong đêm khiến nhiều khu vực ngập nặng. Đang ngủ, anh bất ngờ nghe tiếng hàng xóm hô hoán chạy lũ nên vội mở cửa kiểm tra. Lúc này, nước đã dâng gần tới nền nhà. "May là nhà tôi xây cao nên chỉ bị ngập nhẹ. Một số đồ đạc ngoài sân bị nước cuốn trôi, hư hại. Nhiều nhà khác còn ngập sâu hơn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nước dâng đến mức này", anh Hà kể. Ảnh: Thanh Vi Vlogs.
Tại thôn Sông Dinh, xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng, anh Lê Trọng Mẫu (sinh năm 1998) cho biết hiện nhiều nhà dân vẫn đang ngập sâu, có nơi nước lên tới ngang ngực. Ảnh: Lê Trọng Mẫu.
"Mưa lớn kéo dài, lũ bắt đầu đổ về từ khoảng 3h sáng 4/12. Chính quyền địa phương cũng đã có mặt để hỗ trợ người dân", anh Mẫu nói. Ảnh: Lê Trọng Mẫu.
Sáng 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết mưa lớn kéo dài suốt đêm đã làm nhiều khu dân cư tại các xã, phường bị ngập lụt. Hàng loạt tuyến đường đèo, bờ taluy bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ và ảnh hưởng tới an toàn tính mạng của nhân dân. Tại khu vực quốc lộ 1A đoạn qua xã Hồng Sơn (Bình Thuận cũ), lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ và sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.
Theo Báo Lâm Đồng, hiện tại nước lớn từ thượng nguồn đang tiếp tục đổ về. Dự báo nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là các xã, phường phía Đông thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.
