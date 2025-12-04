Lũ ào ào về trong đêm, người dân Lâm Đồng bỏ của tháo chạy

Anh Ngọc Hà (sinh năm 1993, phường Xuân Hương, Đà Lạt cũ) cho biết nước lũ đổ về trong đêm khiến nhiều khu vực ngập nặng. Đang ngủ, anh bất ngờ nghe tiếng hàng xóm hô hoán chạy lũ nên vội mở cửa kiểm tra. Lúc này, nước đã dâng gần tới nền nhà. "May là nhà tôi xây cao nên chỉ bị ngập nhẹ. Một số đồ đạc ngoài sân bị nước cuốn trôi, hư hại. Nhiều nhà khác còn ngập sâu hơn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nước dâng đến mức này", anh Hà kể. Ảnh: Thanh Vi Vlogs.