Món quà yêu thương từ Huế gửi học trò vùng lũ Đắk Lắk

|
Ngày 29/11, đoàn thiện nguyện do Phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) - Công an thành phố Huế chủ trì, cùng đại diện một số KOL và thành viên Hội quản trị viên TP Huế, đã mang những phần quà trao tặng người dân chịu thiệt hại vì lũ lụt tại phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ).
|
Tổng giá trị hàng hóa và tiền mặt quyên góp được là trên 500 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm (mì tôm, sữa tươi, nước suối, gạo, dầu ăn, muối, nước mắm...), đồ dùng học tập, bỉm tã. Cùng với đó là sự hỗ trợ chuyến container chở hàng từ Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt.
Sáng cùng ngày, đoàn đã trực tiếp trao tận tay các phần quà và tiền mặt hỗ trợ đến các trường học tại xã Đồng Xuân: Trường THCS Lê Văn Tám: 340 phần quà, tiền mặt 20 triệu đồng; Trường Tiểu học Xuân Quang 1: 440 phần quà, tiền mặt 30 triệu đồng; Trường Mầm non Xuân Quang 1: 180 phần quà, tiền mặt 20 triệu đồng.
|Những em học sinh vui mừng khi nhận được phần quà là đồ dùng học tập như sách vở, tiền mặt. Đây sẽ là sự khích lệ lớn để các em tiếp tục việc học sau những mất mát vì bão, lũ từ đầu tháng 11.
Trước đó, chương trình kêu gọi ủng hộ đã diễn ra trong hai ngày (25 và 26/11) với sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế. Với địa điểm tiếp nhận tại số 123 Bà Triệu, phường Thuận Hoá, Công an TP Huế và Hội quản trị viên đã trở thành cầu nối tin cậy, huy động được nguồn lực lớn, thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc của người dân cố đô hướng về miền Trung ruột thịt.
Long Nhật, một trong những thành viên tham gia chương trình trao quà cho bà con tại các xã Đồng Xuân và Phú Mỡ, bày tỏ xót xa khi chứng kiến những thiệt hại của bà con khi đường xá hư hại, nhà cửa tốc mái. "Đây là khu vực vùng núi, rất xa, không bị ngập lụt nhiều ngày nhưng cũng thiệt hại lớn vì bão số 13 và lũ quét", Long Nhật chia sẻ với Tri Thức - Znews.
|
Sau khi trao tặng quà tại trường học, số lượng quà còn lại đã được bàn giao cho Công an xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục phân phát đến các hộ gia đình bị thiệt hại.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.