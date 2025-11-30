Món quà yêu thương từ Huế gửi học trò vùng lũ Đắk Lắk

Long Nhật, một trong những thành viên tham gia chương trình trao quà cho bà con tại các xã Đồng Xuân và Phú Mỡ, bày tỏ xót xa khi chứng kiến những thiệt hại của bà con khi đường xá hư hại, nhà cửa tốc mái. "Đây là khu vực vùng núi, rất xa, không bị ngập lụt nhiều ngày nhưng cũng thiệt hại lớn vì bão số 13 và lũ quét", Long Nhật chia sẻ với Tri Thức - Znews.