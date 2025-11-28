Sóng dữ đánh vỡ bờ kè Phan Thiết, Mũi Né

Dưới ảnh hưởng của biển động do bão số 15 Koto, nhiều đợt sóng lớn dồn dập "nuốt" bờ biển, khiến một số đoạn kè ở Phan Thiết và Mũi Né vỡ tan.

Cận cảnh sóng hung hãn 'nuốt' bờ kè Phan Thiết Tối 27/11 rạng sáng 28/11, nhiều đợt sóng khổng lồ cao lên đến 2-3 m đập dồn dập vào khu vực bờ kè Hàm Tiến 1 trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tượng khiến một số phần lát đá bị hỏng hóc nặng.

Sáng 28/11, nhiều người dân sống gần khu vực bờ kè phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) bàng hoàng chứng kiến một số đoạn kè bị xê dịch. Thường xuyên chạy bộ tại đoạn Đồi Dương - Thương Chánh mỗi sáng, chị Ánh Dương (36 tuổi) tỏ ra bất ngờ khi đường chạy sáng nay không còn lành lặn. Gạch lát nằm ngổn ngang trên đường.

"Gần bão sóng dữ quá. Sóng đánh một đêm mà mọi thứ gãy nứt thế này. Tối qua tôi có đi qua đoạn đường này nhưng không ngờ sóng lại dữ dội như thế", chị Dương nói.

Khu vực bãi biển Hàm Tiến 1 (phường Mũi Né) tối 27/11 cũng chứng kiến những con sóng điên cuồng vỗ vào bờ tương tự. Một số hàng quán bị sóng đánh tràn vào bên trong, lan ra mặt đường.

Hiện trường bờ kè biển Đồi Dương - Phan Thiết sáng 28/11. Ảnh: Người Bình Thuận.

Chứng kiến sóng đập bờ kè đi bộ Thanh Hải, Hàm Tiến trước một quán ăn chuyên về cua, anh Hàn Lập (người dân địa phương) hãi hùng nói với Tri Thức - Znews: "Lầu đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, tôi thấy đợt sóng cao và hung hãn như tối 27/11. Rất may thời điểm sóng ập vào không có khách hàng nên hạn chế thiệt hại".

Trước đó, sáng cùng ngày, đoạn kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1 bị hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng từ thời tiết xấu. Trong báo cáo của UBND phường Mũi Né, hệ thống kè biển này được xây dựng từ năm 2003.

Nhiều đoạn đã bị khoét sâu phần chân kè, các tấm bê tông trên mái kè sụt lún, khiến toàn bộ kết cấu mất ổn định, sau hơn 20 năm chịu sóng gió. Đoạn hư hỏng kéo dài khoảng 150 m, đe dọa trực tiếp nhà dân, hàng quán dịch vụ du lịch và một số hạ tầng ven biển.

Nước biển tràn vào quán ăn, lan ra đường lớn tối 27/11. Ảnh: Hàn Lập.

Trước tình trạng này, UBND phường Mũi Né đã cử lực lượng túc trực bảo vệ hiện trường, đồng thời tổ chức gia cố tạm các điểm sạt lở để hạn chế nguy hiểm. Chính quyền cũng yêu cầu các hộ dân và cơ sở kinh doanh gần kè nhanh chóng di dời tài sản, vật dụng ra khỏi khu vực có nguy cơ tiếp tục bị sóng đánh sập, đặc biệt trong cơn bão số 15 Koto sắp tới.

UBND phường đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trạng và đánh giá mức độ hư hỏng tuyến kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1. Trên cơ sở kết quả khảo sát, địa phương xin chủ trương sửa chữa, gia cố và xây dựng lại các đoạn kè đã xuống cấp, sạt lở.

Phường cũng kiến nghị triển khai đầu tư công trình theo diện khẩn cấp để xử lý tình huống trước mắt, đồng thời đề xuất tỉnh xem xét kế hoạch xây dựng mới tuyến kè bảo vệ bờ biển dài khoảng 500 m nhằm hạn chế xói lở lâu dài cho khu vực.