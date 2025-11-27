Dải mây hồng vắt ngang trên bầu trời Hong Kong trong vụ cháy lịch sử

Sau 3 tiếng kể từ khi vụ cháy kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court, trên bầu trời Hong Kong xuất hiện dải mây màu hồng tím khiến nhiều người hoang mang.

Hình ảnh dải mây kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Hong Kong chiều tối 26/11.

Ngày 26/11, vụ hỏa hoạn thảm khốc đã bao trùm 8 tòa thuộc khu chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong (Trung Quốc). Tính đến 15h chiều 27/11, nhà chức trách Hong Kong cho biết có 55 người thiệt mạng, khiến đây trở thành vụ cháy gây thương vong lớn nhất tại Hong Kong nhiều năm qua.

Chiều ngày 26, khi công tác cứu hộ đang được gấp rút triển khai, nhiều người dân ở quanh khu vực này lại bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ: một dải mây hồng kỳ lạ vắt ngang như một cây cầu trên bầu trời, từ màu nhạt chuyển dần sang đỏ cam. Dải mây này trùng hợp hướng về phía có đám cháy.

Trang SET News đưa tin tối cùng ngày, người dân ở các khu vực khác nhau như Sha Tin, Tai Wai, Kowloon Tong, Tuen Mun, Kai Tak và Hong Kong Disneyland đã đăng tải những bức ảnh chụp lại dải mây này và đăng lên Threads, Instagram. Hiện tượng lạ lập tức gây chú ý, tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi.

Khi những bức ảnh lan truyền, nhiều cư dân mạng đã suy đoán liệu đây có phải là một hiện tượng thiên văn hiếm gặp, hiện tượng khúc xạ quang học, hay thậm chí là dấu hiệu của thảm họa.

Hình ảnh đám mây hồng được chụp ở nhiều khu vực khác nhau.

Tuy nhiên, một số người khác đã phân tích dòng thời gian, chỉ ra rằng vụ cháy ở Wang Fook Court bùng phát lúc 14h51, và khói dày đặc tiếp tục bốc lên trời trong nhiều giờ, trong khi thời điểm chụp ảnh là chiều tối. Thời gian mặt trời lặn ở Hong Kong hôm đó là 17h33. Họ suy đoán "đám mây màu hồng cam" rất có thể là một cột khói khổng lồ từ đám cháy, đổi màu sắc khi được ánh mặt trời chiếu vào.

Một số cư dân mạng còn sử dụng ChatGPT để phân tích mô hình cột khói. Theo kết quả chỉ ra, dưới ánh hoàng hôn ở góc thấp, các hạt khói phản chiếu ánh sáng đỏ cam, khiến nó trông giống như những vệt mây mỏng màu hồng cam phát sáng.

Vụ cháy chung cư Hong Kong tại cụm Wang Fuk Court chiều 26/11 đã biến một khu nhà ở đông đúc thành vòng lửa khổng lồ.

Chưa tới một giờ sau, những cột tro đỏ rực leo dọc theo giàn giáo tre, biến toàn bộ cụm chung cư Wang Fuk Court - nơi 4.000 cư dân sinh sống - thành một biển lửa bao quanh. Khói đặc quánh từ những vật liệu nhựa cháy lan vào từng căn hộ, khiến nhiều người kẹt lại bên trong không thể tìm đường thoát.

Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, biến những nhà chung cư cao tầng thành những "cột cháy đen". Ảnh: HKFP.

Đến chiều 27/11, dù lửa cháy lan giữa các tòa nhà đã được khống chế, nhưng theo phóng viên Reuters ghi nhận tại hiện trường, sau hơn 24 giờ chiến đấu với ngọn lửa, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể hoàn toàn dập tắt những ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy trong một số căn hộ.