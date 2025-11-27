Bí mật về 80.000 người 'bốc hơi' ở Nhật Bản mỗi năm

Hàng năm ở Nhật Bản, có hơn 80.000 người "biến mất" khỏi đời sống xã hội, sống lặng lẽ như những bóng ma. Câu chuyện của họ hé lộ một thế giới ít người biết.

Có nhiều lý do khiến con người muốn biến mất vĩnh viễn. Ảnh: News.com.au.

"Không việc làm, không xu dính túi, nợ nần chồng chất... phải làm sao đây? Chỉ còn một lối thoát duy nhất: tìm một lỗ hổng và lẩn trốn vào đó", Hideki Nishida (57 tuổi) nhớ lại những trăn trở của mình khi lần thứ hai "biến mất" cách đây 8 năm.

Thời trai trẻ, Nishida từng rời bỏ gia đình ở Kansai lên Tokyo với ước mơ gia nhập ngành phim người lớn. Nhưng đời không như mơ, công việc chẳng mấy khả quan, lương 5.000 yen/ngày (khoảng 32 USD ) chẳng đủ sống.

Đến khi cơn sốt AV bùng nổ những năm 1990, Nishida mới trở nên đắt khách, thu nhập 500.000-600.000 yen/tháng (gần 3.200- 3.840 USD ). "Không tệ với một gã chẳng có tài năng gì như tôi", ông nhớ lại.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc không kéo dài lâu. Mọi thứ sụp đổ trong thập niên 2010 khiến Nishida lại trở về trắng tay và phải trốn chạy vào năm 2018. "Tôi thừa hưởng điều này từ mẹ", ông nhắc tới người mẹ cũng từng bỏ nhà ra đi sau khi làm ăn thất bại.

Hiện Nishida làm việc tự do cho một công ty nội dung trực tuyến. "Họ để tôi sống tạm trong văn phòng", ông chia sẻ.

Hàng năm ở Nhật Bản, ước tính có khoảng 80.000 người giống như Hideki Nishida - tự biến mất khỏi đời sống xã hội, không để lại dấu vết. Họ được gọi là "johatsu" (người "bốc hơi") - từ bỏ tất cả từ cuộc sống, công việc, nhà cửa đến gia đình để có cơ hội bắt đầu lại, theo Japan Today.

Mong muốn "bốc hơi" có thể bắt nguồn từ hàng loạt kỳ vọng xã hội khắt khe, trong đó ly hôn, nợ nần, mất việc hay thi trượt là những thất bại khó có thể chấp nhận. Áp lực phải tuân theo chuẩn mực lớn đến mức "biến mất" mãi mãi đôi khi là lựa chọn duy nhất.

Câu chuyện của Shogo Nomura (42 tuổi, hiện sống bằng danh tính của bạn bè) cũng không kém phần ly kỳ. Ông từng học rất giỏi, thi đỗ trường trung học hàng đầu Tokyo nhưng không chịu nổi áp lực.

Chán nản, Nomura bỏ học, sa lầy vào ma túy, đến mức một ngày, cha ông tự lôi cổ con trai đến đồn cảnh sát. Đó là cú đả kích khiến ông quyết định bỏ nhà ra đi.

Từ một học sinh ưu tú, Nomura trở thành kẻ lang bạt tìm mọi cách sinh tồn ở Tokyo: làm việc cho một băng nhóm lừa đảo điện thoại, rồi trốn chạy khi vướng lao lý, cuối cùng trở thành kẻ buôn ma túy. Ông dùng tên giả để thi bằng lái, mua bảo hiểm và kết hôn.

Trong những ngày tháng "bốc hơi", Nomura bộc bạch: "Niềm vui duy nhất của tôi là lén gặp con".

Tuy nhiên, không phải ai chọn "bốc hơi" cũng kết thúc trong bi kịch. Yoshihiko Sakai (53 tuổi) biến mất lần đầu khi mới 17 tuổi ở Paris (Pháp). Lạc giữa thành phố xa lạ, ông sống nhờ những người bạn mới quen, học nghề móc túi, rồi bị trục xuất về Nhật Bản.

Từ đó, Yoshihiko lang thang, làm đủ nghề, từ đi thuyền đánh cá đến chụp ảnh quảng cáo, rồi mở studio riêng ở Tokyo. Những câu chuyện này hé lộ một thực tế ít được đề cập tới: trong xã hội hiện đại, nhiều người chọn cách "biến mất" như một phương tiện sinh tồn, tự lập trong bóng tối. Thế nhưng, một số cũng tìm thấy cách tồn tại, thậm chí thăng hoa theo cách riêng.