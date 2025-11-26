'Quái vật phòng gym' Nga trả giá đắt vì cặp bắp tay 61 cm

VĐV thể hình Kirill Tereshin tiêm hóa chất vào bắp tay để khiến chúng phồng to bất thường, hiện có nguy cơ mất cả hai cánh tay vì nhiễm trùng nghiêm trọng.

“Quái vật phòng gym” Kirill Tereshin từng tiêm khoảng 3 lít synthol (hỗn hợp dầu khoáng và cồn) vào mỗi bắp tay để khiến chúng biến dạng. Ảnh: Kirill Tereshin/Instagram.

Kirill Tereshin (29 tuổi), được mệnh danh là “Popeye nước Nga” hay “quái vật phòng gym”, có thể phải cắt bỏ cả hai tay sau nhiều năm tiêm chất synthol (hỗn hợp dầu khoáng và cồn) vào bắp tay, New York Post dẫn tin từ báo chí Nga.

Người đàn ông có ngoại hình quái dị này đã đăng tải đoạn video gây sốc cho thấy bắp tay anh ta như “nổ tung”, để lộ một lỗ lớn với phần mô bên dưới đang hoại tử.

Tereshin hiện cần nhiều ca ghép da để cứu cánh tay, nhưng chưa thể phẫu thuật cho đến khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát. Các chuyên gia y tế cho biết thêm thời gian cho việc ổn định tình trạng này đang dần cạn kiệt.

Hóa chất đã hủy hoại nghiêm trọng bắp tay của Tereshin. Ảnh: Newsflash.

Các ca mổ cứu tay cho Tereshin cần đến sự phối hợp thực hiện của bác sĩ phẫu thuật mạch máu, bác sĩ phẫu thuật tạo hình và bác sĩ tái tạo.

“Quái vật phòng gym” Nga bắt đầu tiêm synthol vào tay từ năm 2017, gây chú ý toàn cầu vì cặp bắp tay phồng to 61 cm, khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật hoạt hình Popeye.

Tuy nhiên, synthol đã gây xơ hóa mô, rồi dẫn đến hoại tử khi cơ thể anh đào thải hóa chất này.

Năm 2019, Tereshin trải qua một ca phẫu thuật để cắt bỏ phần mô đã hỏng, nhưng hiện tình trạng nhiễm trùng đã quá nặng khiến vết thương không thể tự lành.

VĐV thể hình có vẻ ngoài kỳ quái này trước đó thừa nhận hành động “ngu ngốc” của mình khi tiêm synthol vào bắp tay và từng được cảnh báo rằng anh có thể mất mạng nếu không loại bỏ chất độc này.