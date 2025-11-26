'Người phụ nữ mạnh nhất thế giới' bị lật tẩy là đàn ông

Hôm 25/11, ban tổ chức cuộc thi World’s Strongest Woman đã tước danh hiệu của vận động viên Mỹ Jammie Booker, sau khi phát hiện cô được sinh ra là nam giới nhưng che giấu.

Ban tổ chức cho biết Booker đã vi phạm quy định của cuộc thi.

Booker bị loại chỉ vài ngày sau khi giành chiến thắng áp đảo tại giải vô địch Official Strongman Games diễn ra cuối tuần ở Arlington, Texas (Mỹ).

Theo ban tổ chức, Booker - đến từ Philadelphia - đã vi phạm quy định của giải, trong đó nêu rõ vận động viên phải thi đấu theo giới tính sinh học khi chào đời, theo New York Post.

Trong thông báo trên mạng xã hội, ban tổ chức cho biết: "Có vẻ một vận động viên là nam giới về mặt sinh học nhưng nhận là nữ đã thi đấu ở hạng mục Mở rộng nữ. Chúng tôi hoàn toàn không biết điều này trước giải và đã khẩn trương điều tra ngay khi được thông báo".

Ban tổ chức khẳng định: "Nếu biết từ trước hoặc nếu vận động viên khai báo trong quá trình thi đấu, cô ấy sẽ không được phép tham gia ở hạng mục nữ".

Quyết định được đưa ra sau khi á quân, vận động viên người Anh Andrea Thompson, rời bục trao giải trong trạng thái bức xúc, cho rằng việc trao danh hiệu cho Booker là "hoàn toàn vô lý".

Jammie Booker bị loại chỉ vài ngày sau khi cô áp đảo tại giải vô địch Official Strongman Games ở Arlington, Texas cuối tuần qua.

Với việc Booker bị loại, Thompson trở thành người chiến thắng chính thức và trở thành "người phụ nữ mạnh nhất thế giới". Ban tổ chức cho biết toàn bộ thứ hạng sẽ được điều chỉnh lại.

"Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Vận động viên chỉ được thi đấu theo giới tính sinh học ghi trên giấy khai sinh. Họ cũng nhấn mạnh giải đấu không phân biệt đối xử và chào đón mọi vận động viên, nhưng 'trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo sự công bằng', ban tổ chức nêu.

Ba lần vô địch, Rebecca Roberts là một trong những người phản ứng mạnh nhất, cho biết không ai biết giới tính khi sinh của Booker. Cô nói: "Người chuyển giới nữ, tức người sinh ra là nam, không nên thi đấu ở hạng mục nữ. Điều xảy ra cuối tuần rồi thiếu minh bạch. Không ai biết. Ngay cả ban tổ chức cũng không biết. Khi sự công bằng bị bất ngờ tước đi, niềm tin vào thể thao bắt đầu rạn nứt".

Roberts khẳng định: "Thông điệp của tôi rất đơn giản: Người chuyển giới có chỗ trong thể thao, nhưng các hạng mục nữ cần được dành cho những người sinh ra là nữ".

Trong khi đó, Booker chưa phản hồi công khai về việc bị tước danh hiệu. Ban tổ chức cho hay họ đã cố liên lạc nhưng không nhận được hồi đáp.