Khoảnh khắc trời tím hiếm thấy ở Huế

Tương tự Nha Trang, Huế cũng xuất hiện cảnh bầu trời loang màu tím hồng, gây chú ý trên mạng xã hội.

Bầu trời tím huyền ảo ở Huế chiều 27/11. Ảnh: Kelvin Long.

17h27 chiều 27/11, TP Huế bất ngờ xuất hiện bầu trời tím rực kéo dài hơn 30 phút. Hiện tượng hiếm gặp này nhanh chóng được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Anh Kelvin Long (nhiếp ảnh gia địa phương) bất ngờ chứng kiến cảnh tượng bầu trời Huế màu tím hồng khi đi qua con đường Lê Duẩn, dọc sông Hương. Ánh sáng loang nhẹ trên các mảng mây mang lại cảm giác như trong tranh.

"Trời tím ở Huế tôi thấy nhiều rồi, nhưng vào mùa mưa thế này thì là lần đầu tiên", anh nói với Tri Thức - Znews.

Bầu trời tím ghi nhận tại đường Lê Duẩn chiều 27/11. Ảnh: Kelvin Long.

Trong bức ảnh của anh Kelvin Long, bầu trời tím phía trên, bên dưới là Nghênh Lương Đình, một công trình kiến trúc thời Nguyễn, cho thấy lớp màu tím hòa vào kiến trúc cổ kính, tạo nên khung cảnh vừa lạ mắt vừa đặc trưng của thành phố di sản. Hình ảnh gây chú ý với người dân xứ Huế nói riêng và cả nước nói chung, thu hút hàng nghìn lượt tương tác khi loạt fanpage lớn, nhỏ chia sẻ lại.

Nhiều người chứng kiến khoảnh khắc tương tự cũng để lại bình luận. "Ngồi trong phòng làm việc nhìn ra cửa sổ, trời tím pha chút hồng nhìn rất lãng mạn", chị Nguyễn Thị Thanh Long cho hay.

Góc nhìn khác của hiện tượng trời tím ở Huế chiều 27/11. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, ở góc nhìn phường Vỹ Dạ, chị Thúy Hằng cho biết: "Tôi tưởng là hoàng hôn bình thường, nhưng khi nhìn kỹ thì cả bầu trời đổi sang màu tím rất rõ. Sắc tím có độ đậm khác nhau nhưng đều tạo cảm giác 'siêu thực'. Hiện tượng rõ rệt trên diện rộng như chiều 27/11 là điều ít gặp".

Đến khoảng 18h, sắc tím dần phai, nhường chỗ cho nền trời sẫm màu như thường nhật. Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, hiện tượng này để lại nhiều cảm xúc cho người dân Huế sau những ngày mưa lũ liên tiếp.

Trước đó, ngày 25/11, người dân TP Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hòa) cũng bất ngờ và thích thú trước khoảnh khắc bầu trời tím ngắt. ắc tím ở phố biển đậm hơn so với Huế. Đây là lần thứ hai người dân Nha Trang chứng kiện hiện tượng này sau đợt mưa lũ lịch sử. Nhiều người cho biết dù diễn ra trong cùng khung giờ, sắc tím đậm nhạt khác nhau khi nhìn từ khu vực khác.