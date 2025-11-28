Sóng biển cao 2-3 m tràn vào đường phố Nha Trang

Sóng cao 2-3 m tràn vào đường Phạm Văn Đồng (Nha Trang) tối 27/11. Trước bão số 15, tỉnh Khánh Hòa khẩn cấp đưa hơn 3.400 tàu thuyền vào nơi tránh trú và rà soát điểm sạt lở.

Sóng dữ ở Nha Trang Tối 27/11, biển Nha Trang có sóng cao, đánh tràn vào đường phố. Cảnh tượng được người dân địa phương ghi lại.

Tối 27/11, người dân Nha Trang ghi lại hình ảnh sóng đánh cao dọc bờ biển, tràn lên cả đường phố. Hình ảnh được quay lúc 19-20h cùng ngày dọc khu Vĩnh Hải, đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa).

Chị Dung, người dân địa phường và là chủ nhân đoạn video, nói với Tri Thức - Znews rằng thời tiết Nha Trang thời điểm chị quay clip không có mưa, nhưng có gió khá mạnh. Sóng đánh vào bờ cao 2-3 m, nước tràn lên mặt đường gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

Anh Trung Hiếu (phường Bắc Nha Trang) cũng chứng kiến những con sóng lớn vào khoảng 20h tối 27/11. "Lúc tôi chạy xe ngang qua đoạn Phạm Văn Đồng, sóng đánh nước biển lên làm ướt hết cả người tôi và vợ. Nếu tay lái không vững chắc có thể té xe luôn", anh kể.

Bão số 15 đang duy trì cường độ mạnh trên khu vực giữa Biển Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Lúc 16h ngày 27/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây 230 km về phía Bắc Tây Bắc, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, gây gió mạnh và sóng lớn trong nhiều ngày tới.

Sóng cao ở biển Nha Trang tối 27/11. Ảnh: Dung Jolly.

Dự báo đến 16h ngày 28/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 3-5 km/h, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía Tây Bắc. Cường độ giảm xuống cấp 11, giật cấp 14; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tại khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, gió duy trì cấp 7-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4-6 m, gần tâm bão có thể lên tới 7-9 m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 5-7 m, biển động mạnh.

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 15, trong đó trọng tâm là đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền.

Đến hết ngày 27/11, hơn 3.400 tàu thuyền đã được đưa vào 7 khu neo đậu an toàn. Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, hướng dẫn ngư dân chằng néo tàu, đồng thời yêu cầu toàn bộ thuyền viên phải rời tàu trước 18h ngày 28/11 theo lệnh cấm biển của UBND tỉnh. Người nuôi thủy sản trên lồng bè cũng được yêu cầu tuyệt đối không ở lại qua đêm.

Chính quyền tỉnh đã bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc để ngư dân nắm bắt diễn biến bão. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu kiên quyết cưỡng chế trường hợp không chấp hành và tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu neo đậu.

Trên đất liền, Khánh Hòa đã chủ động hạ mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện, đồng thời rà soát gần 180 điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu ở Nam - Bắc Nha Trang, quốc lộ 27C, tỉnh lộ 9, đèo Khánh Sơn, Ngoạn Mục… Lực lượng tại chỗ cũng đến từng hộ dân tại khu vực miền núi để tuyên truyền, chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết.