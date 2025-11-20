Nha Trang ngập sâu bất thường, mưa lũ lan rộng khắp miền Trung

Lũ lớn nhấn chìm Nha Trang và nhiều địa phương, giao thông tê liệt, công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn cấp.

Hình ảnh ngập lụt tại phường Tuy Hòa (Gia Lai) ngày 19/11. Ảnh: Nghinh Phong Media.

Ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh khiến mưa lớn liên tục trút xuống khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Lũ các sông dâng cao, sạt lở đất trên diện rộng đang gây thiệt hại nặng nề cho người dân các địa phương.

Thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, thiệt hại do mưa lũ tính đến 8h30 ngày 20/11 vẫn tiếp tục gia tăng. Cụ thể, đã có 21 người chết và mất tích tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai. Có 91 nhà bị hư hỏng, 43.282 nhà bị ngập.

Tổng diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại đã lên đến 10.055 ha, tăng 106 ha so với sáng 19/11. Tỉnh Khánh Hòa là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 7.951 ha cây trồng bị hủy hoại, 6.511 con gia súc và gia cầm bị chết, cuốn trôi.

15 người chết, giao thông tê liệt vì mưa lũ ở Đắk Lắk

Sáng 20/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn đã vượt mức lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09 m.

Tính đến trưa cùng ngày, mưa lũ nghiêm trọng trên diện rộng đã làm 11 người chết và 4 người mất tích.

Toàn tỉnh có 33.630 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi hoàn toàn. Ngập lụt khiến 11.578 hộ dân bị cô lập. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức di dời khẩn cấp 11.242 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Công an xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xuyên đêm cứu hộ người dân vùng bị ngập sâu, cô lập. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã kiến nghị Quân khu và Bộ Quốc phòng chi viện thêm trực thăng, drone cứu hộ và lực lượng đặc nhiệm để tiếp cận các vùng bị cô lập sâu tại xã Tuy An Bắc, Tuy An Tây và Đồng Xuân.

Mưa lũ kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị tê liệt. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận xã Xuân Lãnh, Tuy An Bắc bị xói lở nền đường, cuốn trôi tà vẹt, buộc phải dừng tàu. Cục Hàng không Việt Nam thông báo thời gian tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hoà 10h-24h ngày 20/11.

Đèo Mimosa ở Lâm Đồng đứt gãy làm đôi

Do mưa bão, nhiều tuyến đường đèo vào trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bị sạt lở. Khuya 19/11, đoạn cuối đèo Mimosa tại Km 226+500 (hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt) bất ngờ bị sạt lở, tạo thành một hố lớn, toàn bộ mặt đường bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 20/11, ông Nguyễn Mậu Hà - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt - cho biết UBND tỉnh cùng các sở, ngành địa phương đã tiến hành rà soát lại khu vực sạt lở và tính toán phương án xử lý. Khu vực sạt lở vẫn cấm hoàn toàn phương tiện qua lại để chờ khắc phục sự cố.

Hiện trường đèo Mimosa "gãy đôi" vì sạt lở khuya 19/11. Ảnh: lamdong.gov.vn.

Trước đó, sáng 17/11, đèo Prenn, đoạn gần thác Datanla, bị sạt lở taluy âm kéo dài hơn 10 m. Một mảng đường lớn và lan can chắn trượt xuống vực, kéo theo những vết nứt dài trên mặt đường nhựa.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, sáng 20/11, lũ trên các sông Đa Nhim, Cam Ly lên nhanh. Mực nước lúc 8h trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh đạt 833,99 m, trên đỉnh lũ lịch sử 0,54 m. Dự báo đến chiều tối, mực nước có khả năng đạt đỉnh mới.

Sáng cùng ngày, tại quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, nước sông dâng rất cao tràn vào khiến nhiều nhà dân bị ngập. Đây là điều hiếm gặp trong nhiều năm qua.

Nha Trang ngập nặng chưa từng thấy

Sáng 20/11, theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lũ đã khiến tỉnh Khánh Hòa có 11 người chết, 1 người mất tích.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết tại xã Tây Khánh Vĩnh, còn hơn 1.000 người bị mắc kẹt đang trú tạm tại một nhà thờ nhưng thiếu lương thực. Nhiều hộ khác phải leo lên núi từ đêm qua, hiện trong tình trạng đói rét, nhất là người già và trẻ em. Ở xã Diên An, Diên Điền, tình trạng ngập lụt rất nặng nề. Tại phường Tây Nha Trang, người dân liên tục kêu cứu khi nước dâng nhanh từng phút.

Những ngày qua, lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện để ứng cứu người dân vùng lũ. Tuy nhiên, nước dâng nhanh, địa hình phức tạp và dòng chảy xiết khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Việc cấp cứu các nạn nhân do mưa lũ vẫn đang được triển khai khẩn trương, các cơ sở y tế luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận và điều trị.

Mực nước cao chạm nóc ôtô vào lúc 5h sáng 20/11ở đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang). Ảnh: Đức Lợi.

Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Khánh Hoà ghi nhận mực nước lúc 9h ngày 20/11, trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Dục Mỹ là 17,71 m, trên mức báo động 3 là 0,21 m, tại trạm thủy văn Ninh Hòa là 6,73 m trên mức báo động 3 là 1,03 m, cao hơn 0,15 m so với lũ lịch sử năm 1986.

Lũ sông Dinh Ninh Hòa dâng cao gây ngập lụt ở các phường/xã như Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng… có khả năng tiếp tục lan rộng phạm vi. Mức độ ngập lụt lớn nhất từ 1,5 m đến 2,5 m, những khu vực thấp có thể ngập trên 3,5 m.

Đưa xe thiết giáp, phương tiện bay ứng cứu người dân Gia Lai

Sáng 20/11, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động xe thiết giáp và các loại xe đặc chủng, phương tiện bay tham gia cứu hộ.

Tại các vùng bị ngập sâu, bị cô lập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động xe đặc chủng và sử dụng xe thiết giáp BTR - 152 tiếp cận hiện trường, ứng cứu.

Đối với những khu vực không thể đưa lực lượng tiếp cận, Bộ Chỉ huy quân sự sử dụng phương tiện bay hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, chờ giải pháp cứu hộ an toàn.

Theo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, thống kê sơ bộ có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2-3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng 1.617 chiến sĩ, đã di dời, sơ tán nhân dân 2.463 hộ/6.704 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Đồng thời, có khoảng 60 xe lội nước, bo bo, thuyền thúng của các đơn vị lữ hành du lịch và các đội nhóm cứu hộ cứu nạn ở phường Quy Nhơn Đông và các tỉnh thành đến hỗ trợ sơ tán dân.

Người dân Huế thấp thỏm lo tái ngập

Tại TP Huế, hàng nghìn hộ dân ở các phường, xã như Hóa Châu, Quảng Điền, Phong Dinh, Hương Trà phải chống chọi đợt lũ thứ 4 trong chưa đầy một tháng, nhiều nơi vừa rút nước lại tái ngập. Ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, cho biết địa phương đang chuẩn bị lương thực và phương tiện để di dời người dân lên vị trí cao hơn nếu ngập lụt kéo dài.

Sau 4 lần chạy lũ ở Huế, anh Đình Nguyên (26 tuổi) cảm thấy mệt mỏi khi trời liên tục mưa lớn. “Những ngày gần đây trời mưa to, việc di chuyển đến công ty gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi ngày tôi đều thấp thỏm không biết nước có dâng lên nữa hay không”, anh nói.

Huế tiếp tục mưa gây ảnh hưởng giao thông. Ảnh: Đình Nguyên.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa cực lớn dồn dập nhiều nơi ở Lộc Tiến (TP Huế) hơn 105 mm; Tam Trà (Đà Nẵng) 262 mm. Đáng lo ngại, độ ẩm đất đã bão hòa trên 85%, khiến mọi sườn dốc đều trở nên “mềm” hơn và dễ trượt, có thể xảy ra sạt lở nếu có thêm một đợt mưa.

Hiện các tỉnh, TP Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Huế đã di dời, sơ tán 17.669 hộ và 46.769 người dân đến nơi an toàn.

Đèo Mimosa bị 'xé đôi' nhìn từ flycam Sau nhiều ngày mưa lớn, đèo Mimosa bị sạt lở và đứt gãy hoàn toàn, buộc UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.