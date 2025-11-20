Lũ lịch sử nhấn chìm Nha Trang, ôtô trôi dạt trong làn nước đục ngầu

|
Sáng 20/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa thông tin tình hình ngập lụt tại địa phương diễn ra tương đối phức tạp bởi lượng mưa đặc biệt lớn. Đáng chú ý, lũ trên các sông lên nhanh gây ngập lụt nặng ở nhiều nơi, kể cả khu vực được cho là vị trí cao như Siêu thị Go! ở Nha Trang. Hình ảnh chụp lúc 6h sáng 20/11 tại nút giao lộ Ngọc Hội. Ảnh: Đức Lợi.
Anh Nguyễn Đức Lợi (ở phường Tây Nha Trang) cho hay nước bắt đầu lên vào lúc 23h ngày 19/11. Mực nước cao chạm nóc ôtô vào lúc 5h sáng 20/11. "Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh ngập nặng ở đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang). Thấp thỏm lo lắng từ khuya đến giờ, tôi chỉ ngủ được vài tiếng", anh nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Đức Lợi.
Hàng chục ôtô bị trôi dạt nằm gần đường C1, trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung 6h sáng 20/11. Theo cơ quan khí tượng, tình trạng ngập lụt diện rộng tại Khánh Hòa bắt nguồn từ các đợt mưa to đến rất to trong vòng 3 ngày qua. Cơ quan dự báo lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên trong 24 giờ tới. Đỉnh lũ khả năng đạt 6,65-6,80 m, đồng nghĩa sẽ cao hơn lũ lịch sử năm 1986 0,07-0,22 m. Ảnh: Đức Lợi.
4h sáng 20/11, hầm xe tầng 1 tại chung cư CT1 Đường Sắt Nha Trang, thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang. Người dân hô hoán dắt xe lên tầng 2 để tránh ngập, hỏng hóc. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Khánh Hòa cảnh báo người dân cần chủ động đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, cũng như ngập sâu ở vùng hạ lưu và ven sông. Các đợt lũ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa an toàn tính mạng và làm gián đoạn giao thông tại nhiều điểm. Ảnh: Đức Lợi.
Hình ảnh chụp lúc 13h ngày 20/11 cho thấy khu vực Vĩnh Thái (phường Nam Nha Trang) trở ngập nặng. Một số hộ dân nhà cấp 4 nước chạm phần mái. Ảnh: Phạm Hưng.
Đài Khí tượng thuỷ văn Khánh Hoà thông tin luồng không khí lạnh sẽ tiếp tục xuất hiện tại địa phương, dự báo mưa to đến rất to. Khu vực Vĩnh Thái chiều 20/11. Ảnh: Phạm Hưng.
Khu vực đường 23 Tháng 10 sáng 20/11 trở ngập nặng. Hình ảnh chụp lúc 7h cho thấy các ngôi nhà nằm gần mặt tiền đường, thuộc xã Diên Khánh bị ngập nửa nhà. Người dân vất vả lội qua vùng ngập sâu. Trong khi trước đó, ngày 19/11, mực nước ở đoạn đường này chỉ quá đầu gối người lớn. Ảnh: Đoan Trang.
Tại Đắk Lắk, mực nước sông Ba tăng đột biến do mưa lớn kéo dài, tiến gần đến cột mốc lũ lịch sử. Khu vực hạ lưu ngập nặng. Hình ảnh chụp tuyến đường Điện Biên Phủ trên cao lúc 9h sáng 20/11. Ảnh: Nghinh Phong Media.
Khu vực hồ Điều Hòa lúc 9h sáng 20/11. Nhiều hộ dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi nước đã ngập quá tầng một. Ảnh: Nghinh Phong Media.
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các xã, phường trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, triển khai phương án bảo vệ người dân, sẵn sàng ứng phó tình huống xấu nhất. Hình ảnh chụp cận ngôi nhà ngập đến mái gần hồ Điều Hòa lúc 9h sáng 20/11. Ảnh: Nghinh Phong Media.
Một số tuyến ngập nặng khác ở Tuy Hòa bao gồm bờ kè đường Lê Duẩn - Bạch Đằng (ảnh 1), Hồ Điều Hòa (ảnh 2), đường Hùng Vương (ảnh 2), đường Nguyễn Huệ - Nhìn từ ngã 5 Trường Chinh (ảnh 4). Ảnh: Tropical Trip Phú Yên.
Chiều 20/11, đường Trần Hưng Đạo nằm gần biển vẫn chìm trong biển ngập. Hình ảnh chụp lúc 13h chiều 20/11. Ảnh: Nghinh Phong Media.
Nhà thờ Mằng Lăng (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) lúc 7h sáng 20/11. Ảnh: Trần Quốc Tuấn.
