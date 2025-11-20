Lũ lịch sử nhấn chìm Nha Trang, ôtô trôi dạt trong làn nước đục ngầu

Anh Nguyễn Đức Lợi (ở phường Tây Nha Trang) cho hay nước bắt đầu lên vào lúc 23h ngày 19/11. Mực nước cao chạm nóc ôtô vào lúc 5h sáng 20/11. "Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh ngập nặng ở đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang). Thấp thỏm lo lắng từ khuya đến giờ, tôi chỉ ngủ được vài tiếng", anh nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Đức Lợi.