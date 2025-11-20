Lũ lịch sử 'nhấn chìm' Khánh Hòa, Đắk Lắk: Thiệt hại nặng nề
Mưa lũ cuốn trôi cầu treo và tàu hút cát tại Đắk Lắk. Đến 20/11, toàn tỉnh có 25 người chết và mất tích. Tại Khánh Hòa, tổng thiệt hại về kinh tế, nông nghiệp hiện gần 800 tỷ đồng.
Đô thị Tuy Hòa tiếp tục rơi vào cảnh ngập sâu sáng 20/11. Mực nước có dấu hiệu rút dần lúc 9h, song vẫn còn nhiều hộ dân gặp khó vì bị cô lập.
Đoạn video do anh Tiến ghi lại cho thấy nước lũ dâng cao 2-3m, tràn qua trại cá Koi và cuốn đi tài sản trăm triệu đồng.
Nhiều xã, phường ở Khánh Hoà, Đắk Lắk bị cô lập do ngập sâu. Lực lượng chức năng điều động tối đa cán bộ, chiến sĩ đến các điểm ngập lụt trên toàn địa bàn để sơ tán người dân.
Sau 30 phút nỗ lực, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đưa bé gái 8 tuổi ra khỏi đống đổ nát do sạt lở taluy tối 19/11 tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Ngày 19/11, mưa lớn liên tục gây ngập úng trên diện rộng ở Gia Lai, nhất là các khu vực phía Đông của tỉnh và trên tuyến Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông.
Sự cố sạt lở nghiêm trọng tại Km 226+500 trên đèo Mimosa khiến giao thông ra vào Đà Lạt bị ảnh hưởng.
Sau nhiều ngày mưa lớn, đèo Mimosa bị sạt lở và đứt gãy hoàn toàn, buộc UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) bị tuyên mức án 2 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Trước đó, mẹ bị cáo có mặt từ sớm tại TAND TP.HCM để theo dõi phiên tòa.
Đang đi ra quốc lộ để bắt xe khách đi Hà Nội, hai cha con ở Huế bất lực khi chiếc xe chết máy giữa dòng nước lũ. May mắn, tài xế xe tải đã cho người con đi nhờ.
Sáng 17/11, một quả đồi nằm sát tuyến đường Trường Sơn Đông (xã Yang Mao, Đắk Lắk) bất ngờ sạt bị sạt lở, kéo theo hàng nghìn m3 đất, đá trào xuống mặt đường ầm ầm như thác.