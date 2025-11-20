Sạt lở liên tiếp ở Đà Lạt, điều trực thăng giải cứu người dân Đắk Lắk

Mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên đang diễn biến phức tạp, gây sạt lở liên tiếp ở Đà Lạt, nước dâng cao tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Cơ quan chức năng điều động trực thăng giải cứu người dân.

Đà Lạt công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 20 (đèo Mimosa)

Lũ ở Khánh Hòa vượt mức lịch sử năm 1986

Trực thăng giải cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk

Người dân Gia Lai trèo lên mái nhà kêu cứu

Theo báo cáo của Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa đặc biệt lớn từ ngày 16 tới 20/11 khiến nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa ghi nhận lượng mưa 600-1.700 mm, gây lũ vượt báo động 3 trên nhiều sông.

Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) vượt đỉnh lịch sử năm 1993 hơn một mét; sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt mức lũ năm 1986.

Toàn khu vực đã di dời hơn 17.600 hộ dân, 43.282 nhà bị ngập, nhiều tuyến quốc lộ tê liệt do sạt lở, trong đó đèo Khánh Lê và đèo Prenn bị ách tắc, quốc lộ 20 có đoạn bị đứt gãy dài 70 m.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Tối 16/11, vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê (hướng Đà Lạt - Nha Trang) khiến chiếc xe khách 40 chỗ gặp nạn. Vụ tai nạn làm 6 người chết, 19 người bị thương.

Đến sáng 18/11, trục đường này xuất hiện điểm sạt lở mới, buộc cơ quan chức năng phải nổ mìn để phá những khối đá khổng lồ, tiến hành thông đường.

Đèo Prenn, đoạn gần thác Datanla, cũng bị sạt lở taluy âm kéo dài hơn 10 m. Một mảng đường lớn và lan can chắn trượt xuống vực, kéo theo những vết nứt dài trên mặt đường nhựa. Địa phương cùng các cơ quan chức năng đã lập tức đóng đèo, dừng phương tiện lưu thông hai chiều để đảm bảo an toàn.

Khuya 19/11, đoạn cuối đèo Mimosa tại Km 226+500 (hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt) bất ngờ bị sạt lở, tạo thành một hố lớn, toàn bộ mặt đường bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Thời điểm đó, xe khách loại 45 chỗ đang chạy qua khu vực suýt rơi xuống mép hố, may mắn tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Mặt đường đèo bị đứt gãy với chiều rộng khoảng 50 m, sâu khoảng 30 m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100 m. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, khảo sát và triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do sạt lở.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 20/11, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết UBND tỉnh cùng các sở, ngành địa phương đã tiến hành rà soát lại khu vực sạt lở và tính toán phương án xử lý.

Đến sáng 20/11, khu vực sạt lở vẫn cấm hoàn toàn phương tiện qua lại để chờ khắc phục sự cố.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 20 (đèo Mimosa).

Lũ ở Khánh Hòa vượt mức lịch sử

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết tình hình ngập lụt tại địa phương diễn ra tương đối phức tạp bởi lượng mưa đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, lũ trên các sông lên nhanh gây ngập lụt nặng ở nhiều nơi, kể cả khu vực được cho là vị trí cao như Siêu thị Go! ở Nha Trang, nơi ngập nặng nhất là Ninh Hòa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến sáng 20/11, sông Dinh Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) ghi nhận mực nước 6,72 m, vượt lịch sử năm 1986.

Chính quyền cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ được nâng lên cấp 3. Trong đó, phường Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Đa, Hòa Thắng, Tân Định, Hòa Trí... là một số phường có nguy cơ ngập nặng. Mức nước dao động 2,5-3,5 m, vùng trũng có nơi lên đến 4 m.

UBND tỉnh Khánh Hòa cảnh báo người dân cần chủ động đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, cũng như ngập sâu ở vùng hạ lưu và ven sông.

Các đợt lũ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa an toàn tính mạng và làm gián đoạn giao thông tại nhiều điểm.

Điều động trực thăng giải cứu dân vùng lũ Đắk Lắk

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5, cho biết lực lượng cứu hộ đang đưa người dân ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn, tăng cường ca nô, áo phao và trang thiết bị ứng cứu.

Quân khu 5 đã đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng thực hiện nhiệm vụ khi thời tiết cho phép, đồng thời phối hợp Sư đoàn Không quân 372 và 370 chuẩn bị điểm đáp tại sân bay Phú Yên (cũ).

Drone khảo sát địa bàn sẽ có mặt từ 9h sáng nay. Tuy nhiên, gió lớn khiến việc thả hàng cứu trợ từ trực thăng chưa thể tiến hành.

Thiếu tướng Hải đề nghị các địa phương thực hiện phương châm "4 tại chỗ", đồng thời bố trí máy phát điện tại trụ sở để người dân và lực lượng chức năng sạc điện thoại, tăng phương tiện liên lạc như bộ đàm cầm tay.

Sáng 19/11, Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn 372) đã chuẩn bị hai máy bay, tiếp nhận 100 phao tròn và nhu yếu phẩm, sẵn sàng cất cánh khi có lệnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ; 224 ôtô; 121 ca nô, xuồng máy; 69 phao bè; hơn 8.000 phao tròn, 7.000 áo phao và nhiều thiết bị khác để hỗ trợ các điểm ngập nặng.

Người dân Gia Lai trèo lên mái nhà kêu cứu

Sáng 19/11, hàng nghìn hộ dân tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây (TP Quy Nhơn cũ) và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây (huyện Tuy Phước cũ) bị nước tràn vào nhà. Nhiều khu vực tại Long Vân, Chợ Dinh ngập sâu hơn 2 m, vượt đỉnh lũ năm 2009.

Đại diện UBND phường Quy Nhơn Bắc thông tin nước sông Hà Thanh đổ về nhanh khiến các khu phố 2, 3, 4 bị cô lập đầu tiên.

Đến tối 18/11, toàn bộ phường ngập trong nước. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an và lực lượng địa phương tổ chức di dời dân xuyên đêm và tiếp tục tìm cách tiếp cận các vùng ngập sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã kích hoạt kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 cho 58 xã, phường phía đông, yêu cầu sơ tán toàn bộ người dân ở vùng trũng, ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Lương Vĩnh Long Nhật, sống tại địa phương, cho biết mưa lớn, nước dâng cao có nhà ngập tới sát nóc. Anh cùng đội cứu hộ đã giúp đỡ một gia đình phá mái nhà kêu cứu.

