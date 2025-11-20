Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Sáng 20/11, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Ra đón đoàn ở Sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Phạm Phú Bình. Phía Hàn Quốc, có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik thăm chính thức Việt Nam có Nghị sỹ Quốc hội Mun Jinseog; Nghị sỹ Quốc hội Hwang Un ha; Nghị sỹ Quốc hội Yang Bunam; Nghị sỹ Quốc hội Mun Geumju; Nghị sỹ Quốc hội Lee Kiheon; Nghị sỹ Quốc hội Jung Eulho; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.

Ông Woo Won Shik sinh năm 1957; tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ông có bằng Cử nhân Kỹ thuật xây dựng, Đại học Yonsei, Hàn Quốc (1997); Thạc sỹ Kỹ thuật môi trường, Đại học Yonsei, Hàn Quốc (2009).

Ông từng trải qua các vị trí công tác: Phó trưởng ban Dân quyền, Đảng Dân chủ bình dân Hàn Quốc (1998); Tổng thư ký, Hội nghiên cứu Thống nhất dân chủ hòa bình (1989-1992); Ủy viên Ban điều hành, Liên minh nhân dân vì công lý môi trường (2000-2004); Nghị sỹ Quốc hội khóa 17, 19, 20 (2004-2020); Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về phát triển công nghiệp chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu, Đảng Dân chủ Đồng hành (10/2018-5/2020); Nghị sỹ Quốc hội khóa 21 (5/2020-5/2024); Ủy viên, Ủy ban Kế hoạch tài chính, Quốc hội khóa 21 (7/2020); Chủ tịch Ủy ban đặc biệt phát triển cân bằng Quốc gia, Đảng Dân chủ Đồng hành (12/2020); Ủy viên Ủy ban Lao động và Môi trường, Quốc hội khóa 21 (7/2022-5/2024); Phó chủ tịch thường trực, Ủy ban Xã hội, Đảng Dân chủ Đồng hành (1/2023-5/2024); Nghị sỹ Quốc hội khóa 22 (5/2024-6/2024).

Từ tháng 6/2024, ông Woo Won là Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khóa 22.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tới Việt Nam với lịch trình dày đặc, vào thời điểm cuối năm đem đến những kỳ vọng sâu rộng cho quan hệ ngoại giao hai nước. Nội dung các trao đổi tầm cao đều vừa là biểu tượng cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang bước vào thời kỳ nở rộ, vừa mang tính chiến lược sâu sắc, tóm lại một năm thành công, tạo tiền đề cho năm tới phát triển mạnh mẽ.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, chuyến thăm này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn.

Tiếp đó, sự kiện này cũng khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước. Đồng thời, chuyến thăm cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tin cậy chính trị, gắn kết chiến lược và tầm nhìn chung hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.