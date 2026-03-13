Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người phụ nữ bị hàng xóm túm tóc kéo lê ra hành lang ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 13/3/2026 19:39 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Ngày 13/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cảnh một nhóm ba người (hai nam, một nữ) xô xát với một phụ nữ tại khu nhà trọ trong hẻm đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, TP.HCM.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào tối mùng 5 Tết nguyên đán (tức ngày 21/2). Nạn nhân trong clip là chị T.T.D. (51 tuổi, quê Sóc Trăng).

Chị D. cho biết, tối hôm đó chị cùng một số người tại dãy trọ tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ăn uống, giữa chị và những người này xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, do cảm thấy mệt nên chị D. về phòng nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, ba người cùng ăn nhậu trước đó đã xông vào phòng, nắm tóc và tay lôi chị D. ra khu lối đi chung của dãy trọ. Đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh nhóm người kéo lê, kèm theo nhiều tiếng la ó và chửi bới.

Mặc dù có hàng xóm can ngăn nhưng nhóm này vẫn tiếp tục tấn công người phụ nữ. Thậm chí, một người đàn ông mặc áo trắng trong nhóm còn cầm một cây gậy dài định đánh chị D. nhưng được mọi người ngăn lại.

Sau đó, người đàn ông này dùng chân đạp mạnh khiến chị D. ngã nhào xuống nền. Theo chị D., vụ việc khiến chị bị trầy xước, phải vào bệnh viện sơ cứu và nằm viện hơn một ngày. Chị cũng cho biết nhóm người này đã hai lần xông vào phòng trọ lôi mình ra ngoài.

Ngay sau sự việc, chồng chị D. đã đến Công an phường Tân Tạo trình báo, mong cơ quan chức năng xử lý để bảo vệ quyền lợi cho vợ.

Công an phường Tân Tạo sau đó đã mời các bên liên quan đến làm việc, lấy lời khai và lập hồ sơ xử lý theo quy định. Qua xác minh, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống giữa những người sống cùng dãy trọ.

Cơ quan chức năng xác định thương tích của chị D. chưa đến mức xử lý hình sự. Nhóm người liên quan đã bị xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời bị răn đe, giáo dục và cam kết không tái phạm.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực của nhóm người trên, đặc biệt là việc một người đàn ông dùng chân đạp ngã người phụ nữ.

Tranh cãi với bà hàng nước, người phụ nữ bị hành hung dã man

Xe máy để ở ven đường, nhưng sau đó có người ra thu phí 20.000 đồng. Chị Ánh phản ứng thì bị hành hung dã man.

21:57 8/3/2026

Tài xế xe công nghệ tố bị nhân viên quán ốc hành hung ở TP.HCM

Ngày 12/3, Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ đoạn video clip ghi lại cảnh một tài xế xe công nghệ bị tấn công.

28:1687 hôm qua

Nữ cư dân bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội phải nhập viện

Chị N.T.H. (44 tuổi), nạn nhân trong vụ hành hung xảy ra tại hành lang chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), cho biết sáng 9/1 chị đã đến bệnh viện.

22:10 9/1/2026

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/clip-nguoi-phu-nu-bi-hang-xom-tum-toc-keo-le-ra-hanh-lang-hanh-hung-post1827214.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hành hung TP.HCM Phường Tân Tạo TP.HCM Hành hung Phụ nữ Đánh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý