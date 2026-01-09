Nữ cư dân bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội phải nhập viện

Chị N.T.H. (44 tuổi), nạn nhân trong vụ hành hung xảy ra tại hành lang chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), cho biết sáng 9/1 chị đã đến bệnh viện.

Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, chị H. bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và ngực. Chị H. cho biết, ngay sau khi bị hành hung, bản thân có biểu hiện đau đầu, choáng váng, đau ngực, khó thở nhưng do chỉ có hai mẹ con ở nhà, lo con gái nhỏ ở một mình nên chưa thể đi khám ngay trong đêm. Đêm 8/1, chị gần như không ngủ được do hoảng loạn và đau đớn, đến sáng 9/1 phải nhờ người đưa đi bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang và yêu cầu nhập viện theo dõi chấn thương sọ não.

Chị H. đang nằm theo dõi chấn thương sọ não tại bệnh viện. Ảnh: NVCC.

Trước đó, chị H. đã đăng tải thông tin lên nhóm cư dân chung cư, phản ánh việc một thiếu niên thường xuyên có biểu hiện bất thường, sàm sỡ phụ nữ trong thang máy. Theo chị H., việc chia sẻ nhằm cảnh báo cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đồng thời đề nghị ban quản lý tòa nhà vào cuộc xử lý.

Vào khoảng hơn 20h ngày 8/1, khi chị H. trở về căn hộ và đang bấm chuông chờ con gái mở cửa, một người đàn ông từ căn hộ bên cạnh bước ra hành lang, xảy ra lời qua tiếng lại với chị và hỏi lý do vì sao chị đăng tải thông tin liên quan đến cháu của mình trong nhóm cư dân. Sau đó, một người phụ nữ từ căn hộ này đi ra, lớn tiếng và có hành vi giật tóc, đánh liên tiếp vào vùng đầu chị H., khiến nạn nhân bị ù tai, đau nửa đầu bên trái.

Chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút và được camera an ninh của gia đình chị H. ghi lại. Trong clip còn ghi nhận một người khác đứng tại cửa, có hành động giữ và đẩy cửa nhằm ngăn người nhà chị H. ra can ngăn.

Chị H. cho biết, người trực tiếp hành hung chị là bà N.V.A. (44 tuổi), mẹ của thiếu niên có những biểu hiện bất thường mà chị từng phản ánh. Người đàn ông có lời qua tiếng lại với chị thời điểm đầu sự việc là người lạ mặt, chị H. cho biết chưa từng thấy xuất hiện tại chung cư trước đó.

Theo lời nạn nhân, mâu thuẫn với gia đình nam thanh niên này không chỉ xảy ra với riêng chị mà đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong tòa nhà. Trước đây, gia đình này từng xảy ra xô xát với cư dân khác, song do khu vực hành lang không có camera nên khó xử lý. Sau các sự việc, chị H. đã chủ động lắp camera tại nhà để bảo vệ an toàn cho bản thân và con gái. Riêng với chị, nam thanh niên này nhiều lần có hành vi khiếm nhã, bấm chuông cửa và thực hiện các hành động không chuẩn mực bên ngoài lớp cửa sắt, khiến hai mẹ con thường xuyên phải nhờ bảo vệ đưa lên tận căn hộ vì lo ngại bị theo dõi.

Sáng 9/1, đại diện Công an phường Từ Liêm cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh thông tin vụ việc. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã đến bệnh viện để làm việc, ghi nhận lời khai và làm rõ diễn biến vụ hành hung đối với chị N.T.H.