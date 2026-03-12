Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
30 kg vàng ở Hà Tĩnh đã có người mua giá hơn 142 tỷ đồng

  • Thứ năm, 12/3/2026 11:56 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Nghệ An vừa trúng quyền mua 30 kg vàng thông qua hình thức bốc thăm do Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức.

Sáng 12/3, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30 kg vàng là tang vật từ các vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.

30 kg vang anh 1

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt ký hồ sơ sau khi mua trúng.

Trước đó, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thông báo bán 29.935,6 gram vàng với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng. Đây là tang vật thu giữ từ hai vụ án vận chuyển vàng trái phép qua biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trong năm 2024.

Sau khi Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán tài sản, có 6 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua. Để xác định đơn vị được quyền mua số vàng trên, Sở đã tổ chức bốc thăm theo quy định.

Kết quả bốc thăm xác định Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (địa chỉ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) là đơn vị trúng quyền mua số vàng nói trên. Ngay sau đó, đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua tài sản với Sở Tài chính Hà Tĩnh, tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng.

30 kg vang anh 2

Toàn cảnh buổi tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30 kg vàng.

Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, các doanh nghiệp phải đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản. Trường hợp đơn vị trúng bốc thăm đã ký hợp đồng nhưng không hoàn tất việc mua thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc.

Ông Đường Triệu Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt, cho biết doanh nghiệp rất bất ngờ khi trúng bốc thăm và cam kết sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán trong vòng 5-10 ngày tới để nhận tài sản theo quy định.

30 kg vang anh 3

Có 6 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia bốc thăm.

Theo ông Tuấn, công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Số vàng thu mua sẽ được đưa đi phân kim để đảm bảo đạt độ tinh khiết 99,99% trước khi đưa vào quá trình chế tác.

Bí quyết sống hiệu quả giữa thời đại sao nhãng

Cuốn sách Kỷ luật tập trung của Đức Nhân Writer xoay quanh một thực tế đáng suy ngẫm: khả năng tập trung của con người đang suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh hiện đại. Cuốn sách còn đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể và khả thi: rèn luyện kỷ luật cá nhân như một công cụ để lấy lại sự tập trung. Kỷ luật là một hệ thống nguyên tắc linh hoạt - do chính mỗi người xây dựng và điều chỉnh theo thời điểm sống của mình.

https://tienphong.vn/30kg-vang-o-ha-tinh-da-co-nguoi-mua-gia-hon-142-ty-dong-post1826793.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

