Xe đầu kéo tự gây tai nạn rồi bốc cháy trên quốc lộ

  • Thứ năm, 12/3/2026 11:34 (GMT+7)
Tại Km220+800, đoạn qua xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn khiến xe đầu kéo bốc cháy dữ dội.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 8h sáng 12/3, xe đầu kéo (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 6, theo hướng Sơn La - Hà Nội, đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái rồi tông vào ta luy bên trái, lao xuống vệ đường và tự bốc cháy dữ dội phần đầu xe; trong lúc nguy cấp, lái xe đã kịp thời thoát ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ và phân luồng giao thông.

Hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La rải rác có mưa; khu vực Mộc Châu, Vân Hồ có sương mù, mặt đường trơn, trượt dễ xảy ra TNGT. Người tham gia giao thông cần chú ý, tuân thủ về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường để đảm bảo ATGT.

