Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc về phát triển công nghiệp quốc phòng

  • Thứ năm, 12/3/2026 11:51 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Sáng 12/3, tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thu tuong anh 1

Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương làm việc với Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tham dự cuộc làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác về phát triển công nghiệp quốc phòng trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2025, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thu tuong anh 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo, định hướng các nội dung quan trọng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo đó, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" cùng nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư Tô Lâm và Quân ủy Trung ương trong các lĩnh vực này.

Thu tuong anh 3

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; ưu tiên làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm công nghiệp quốc phòng; kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách ưu đãi; tăng cường nguồn lực đầu tư và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; góp phần đưa công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thu tuong anh 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Kuwait

Chiều ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, trao đổi về tình hình khu vực và quan hệ song phương Việt Nam - Kuwait.

21:13 9/3/2026

Thủ tướng: Đã huy động 4 triệu thùng dầu từ đối tác

Thủ tướng cho biết, đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định thị trường và đời sống Nhân dân.

20:07 9/3/2026

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-cuoc-lam-viec-ve-phat-trien-cong-nghiep-quoc-phong-102260312100750907.htm

Hà Văn/Báo Chính phủ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thủ tướng Tô Lâm Thủ tướng Phạm Minh Chính Viettel Bộ Quốc phòng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý