'Đột nhập' trung tâm công tác xã hội Hải Hà

|
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà để điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại cơ sở 2 của trung tâm này khiến học viên P.H.N., 17 tuổi (trú tại phường Hà Lầm) tử vong sau hai ngày nhập học tại đây.
|
Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, cơ sở 2 của trung tâm nằm tại số nhà 44, xóm Lâm Nghiệp, thôn Trại Lốc, phường An Sinh với hàng rào kín xung quanh cao gần 3 mét với đinh nhọn cắm ngược lên trên để tránh người ngoài có thể đột nhập vào. Cùng với đó, hệ thống an ninh được lắp đặt xung quanh cơ sở này để giám sát, theo dõi 24/24 giờ.
|
Sau khi giám đốc trung tâm bị khởi tố, tại đây đã hạ biển trung tâm, cổng được che lại bằng tấm bạt xanh để bên ngoài không nhìn vào được.
|
Bên trong trung tâm có 6 phòng theo dãy, được chia làm văn phòng, nhà bếp và 4 phòng ở. Những phòng ở cho học viên cũng không được rộng, toàn bộ sử dụng giường tầng để tiết kiệm không gian.
|
Những căn phòng trên được lắp khóa chốt bên ngoài, khi khóa lại người bên trong không thể tự mở được. Theo lời kể của học viên V.T.Q. (tên nhân chứng đã được thay đổi), học viên P.H.N. bị một nhóm 6-7 người đưa vào phòng 4 để trói tay và dùng gậy cao su đặc (hung khí dùng để đánh những học viên không nghe lời) vụt liên tục vào tay và người nạn nhân. Một số học viên khác liên tục đấm đá vào lưng, ngực trong khi đám đông chỉ đứng xem.
|
Tuy nhiên, ngay phía cửa các phòng ở này đều dán nội quy hoạt động, trong đó có việc "Tuyệt đối không mang theo các loại vũ khí, vật dụng có thể sát thương, gây tai nạn thương tích. Không gây gổ, đánh nhau hoặc dùng vũ lực để giải quyết các việc đối với nhau".
|
Bên trong căn phòng khoảng vài mét vuông này vẫn còn ngổn ngang những vật dụng cá nhân của các học viên. Trong đó, xuất hiện nhiều chai thuốc betadine có công dụng để sát trùng vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng.
|
Cùng với đó, ngay phía sau cửa sổ của căn phòng số 4 là ngổn ngang nhiều khúc gậy nhỏ có chiều dài khoảng 40-50 cm, đường kính 4-5 cm được cho là dùng để dạy những học sinh chưa ngoan. Người dân sinh sống ngay sát vách trung tâm cho biết những khúc cây trên là của trung tâm, người dân không có và không sử dụng những vật dụng này.
|
Ngoài ra, trong khuôn viên sân của trung tâm còn có một phòng bằng thùng container để các "thầy" sinh hoạt và làm việc. Theo học viên Q. đây cũng là nơi được trưng dụng để các "thầy" dạy dỗ học viên không nghe lời.
|
Hàng xóm sống xung quanh trung tâm cho biết trung tâm này mới về khu Trại Lốc được khoảng một năm. Hàng ngày, vẫn thấy các cháu nhỏ cầm dụng cụ đi làm ở trên rừng nhưng không biết công việc cụ thể là gì.
|
"Tôi chỉ thấy các cháu suốt ngày đi lên rừng làm, đi qua gặp người lớn cũng chào hỏi lễ phép, hôm thấy có nhiều công an tới thì mới biết bên trong có người tử vong", hàng xóm cạnh trung tâm cho biết.
Bí quyết sống hiệu quả giữa thời đại sao nhãng
Cuốn sách Kỷ luật tập trung của Đức Nhân Writer xoay quanh một thực tế đáng suy ngẫm: khả năng tập trung của con người đang suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh hiện đại. Cuốn sách còn đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể và khả thi: rèn luyện kỷ luật cá nhân như một công cụ để lấy lại sự tập trung. Kỷ luật là một hệ thống nguyên tắc linh hoạt - do chính mỗi người xây dựng và điều chỉnh theo thời điểm sống của mình.