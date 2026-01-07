'Đột nhập' trung tâm công tác xã hội Hải Hà

Những căn phòng trên được lắp khóa chốt bên ngoài, khi khóa lại người bên trong không thể tự mở được. Theo lời kể của học viên V.T.Q. (tên nhân chứng đã được thay đổi), học viên P.H.N. bị một nhóm 6-7 người đưa vào phòng 4 để trói tay và dùng gậy cao su đặc (hung khí dùng để đánh những học viên không nghe lời) vụt liên tục vào tay và người nạn nhân. Một số học viên khác liên tục đấm đá vào lưng, ngực trong khi đám đông chỉ đứng xem.