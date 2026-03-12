Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế ôtô nhận 'cái kết đắng' khi cố vượt rào chắn đường sắt

  • Thứ năm, 12/3/2026 13:42 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Với lỗi “điều khiển ôtô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển”, tài xế ôtô bị phạt tiền từ 4 tới 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.

Ngày 12/3, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã lập biên bản xử lý một tài xế ôtô có hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt.

Duong sat anh 1

Công an làm việc với tài xế vi phạm.

Trước đó vào tối 7/3, camera an ninh tại khu vực hẻm 120 đường Thích Quảng Đức (phường Đức Nhuận, TPHCM) ghi lại cảnh một ôtô không chấp hành tín hiệu đèn đỏ. Tài xế cố tình điều khiển phương tiện băng qua đường ngang khi barie tự động đang hạ xuống. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, có thể đặt cả người điều khiển phương tiện lẫn đoàn tàu vào tình huống nguy hiểm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 6 (Cục CSGT) trích xuất hệ thống camera để xác minh phương tiện và người điều khiển. Tài xế sau đó được mời lên làm việc và đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với lỗi “điều khiển ôtô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển”. Với vi phạm này, tài xế bị phạt tiền từ 4 tới 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.

Theo lực lượng CSGT, tại điểm giao cắt đường sắt ở hẻm 120 đường Thích Quảng Đức, từ ngày 1/3 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20 trường hợp cố tình vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông khi đến khu vực giao cắt đường sắt phải tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông báo vang lên hoặc barie bắt đầu hạ xuống, phương tiện phải dừng trước vạch dừng, không được vượt qua.

