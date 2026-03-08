Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tranh cãi với bà hàng nước, người phụ nữ bị hành hung dã man

  Chủ nhật, 8/3/2026
  • 21:57 8/3/2026

Xe máy để ở ven đường, nhưng sau đó có người ra thu phí 20.000 đồng. Chị Ánh phản ứng thì bị hành hung dã man.

Người phụ nữ bị hành hung vì tranh cãi với bà hàng nước Ngày 8/3, UBND xã Phù Đổng cho biết, Công an xã đang làm rõ vụ việc một phụ nữ bị hành hung liên quan đến việc thu phí giữ xe.

Ngày 8/3, UBND xã Phù Đổng cho biết, Công an xã đang làm rõ vụ việc một phụ nữ bị hành hung liên quan đến việc thu phí giữ xe.

Trước đó, ngày 7/3 mạng xã hội xuất hiện clip, ghi lại cảnh 1 phụ nữ bị người hành hung. Người này bị một phụ nữ khác có hành vi túm tóc, tát vào mặt. Bên cạnh là 2-3 phụ nữ khác, người thì can ngăn, người thì túm giữ. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực gần trường mầm non Ninh Hiệp.

Ba hang nuoc anh 1

Một số thương tích trên cơ thể chị Ánh sau vụ việc.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, anh Đ.H.N. (trú tại Chùa Dận, Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, người phụ nữ bị hành hung trong clip là vợ anh, chị Ng.T.A. (SN 1999). Khoảng 14h ngày 6/3, vợ anh đến quán ăn gần trường mầm non Ninh Hiệp và để xe máy ở ven đường rồi vào quán ăn uống. Sau khi ăn, chị ra lấy xe thì có người phụ nữ bán nước ở bên cạnh tới thu tiền phí gửi xe là 20.000 đồng.

Chị A. bức xúc vì khi để xe không thấy ai nói gì, đến lúc lấy xe thì chạy ra thu tiền nên có nói lại. Khi vừa ngồi lên xe chuẩn bị đi về thì hai phụ nữ xông ra, kéo xuống hành hung. Một lúc sau, người dân can ngăn thì sự vụ mới dừng lại.

Vụ việc đã khiến chị A. có nhiều thương tích trên cơ thể, như đầu, mặt, tay, chân...Tối ngày 6/3, chị A. được gia đình đưa đến bệnh viện, hiện vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn.

Anh N. cũng cho biết, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Đến sáng ngày 7/3, gia đình đã làm việc với cơ quan công an về vụ việc trên.

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật", anh Nam nói.

Người đàn ông đá chó cảnh ở tiệm spa gây bức xúc

Người đàn ông đá chú chó xong thản nhiên ra đứng phía trước đường, người đi cùng cũng bình thản ngồi trên ghế lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

Giáo hội Phật giáo: Ông Thích Nhuận Đạt không còn là tu sĩ Phật giáo

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người mang tên "Thích Nhuận Đạt" đã hoàn tục từ cuối năm 2025 và không còn là tu sĩ Phật giáo.

Ôtô đi ngược chiều, tài xế còn thách thức 'đỗ đến mai'

Chiếc ôtô đi vào làn ngược chiều, cản trở các phương tiện khác, song tài xế không nhường đường mà chặn đầu xe đi đúng, buông lời thách thức "thích thì đỗ đến mai luôn".

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh "mạnh ai nấy sống" ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

