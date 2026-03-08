Người đàn ông đá chó cảnh ở tiệm spa gây bức xúc

Người đàn ông đá chú chó xong thản nhiên ra đứng phía trước đường, người đi cùng cũng bình thản ngồi trên ghế lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đá chó cảnh ở tiệm spa Chia sẻ với Tiền Phong tối 8/3, anh T., chủ một spa ở đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) vẫn chưa hết bức xúc khi thú cưng bị đá gãy 3 xương sườn.

Anh kể chiều 7/3, có hai vị khách nước ngoài đến tiệm spa của anh, khi đó ở tiệm không có người nên hai người ngồi đợi. Một người ngồi trong nhà lướt điện thoại rồi bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng ra cửa, đá vào chú chó đang nằm. Cú đá mạnh khiến chú chó nhỏ đập vào cửa rồi dội ngược ra giữa sân, kêu thảm thiết.

Người đàn ông này đá chú chó xong thản nhiên ra đứng phía trước đường, người đi cùng cũng bình thản ngồi trên ghế lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

"Lúc đó trong tiệm không có ai cả, vợ tôi cũng ra ngoài. Tầm 15 phút sau vợ tôi trở về thì thấy chú chó kêu gào đau đớn nên đưa tới phòng khám thú y. Kết quả chụp phim cho thấy chú chó bị gãy tới 3 xương sườn. Vì chó cưng của tôi nhỏ quá nên bác sĩ bảo không thể bó bột được, chỉ đợi tự liền xương và phục hồi", anh xót xa.

Anh chia sẻ thêm, đây là chú chó phốc sóc gia đình anh nuôi nhiều năm trời, chăm sóc và yêu thương hết mực, coi như người bạn thân thiết. Sau khi bị gãy xương sườn, chú chó đi lại khó khăn, hoảng sợ, gia đình rất xót nhưng cũng chỉ biết cho uống thuốc giảm đau và vỗ về, chăm chút ăn uống hơn để sớm hồi phục.

"Qua trích xuất camera và tìm hiểu hàng xóm xung quanh thì hai người này là du khách nước ngoài, nói tiếng Trung Quốc, khi tới spa của tôi còn kéo theo cả vali. Gia đình tôi rất phẫn nộ trước hành động bạo lực, vô cảm với động vật, nhưng vì họ là du khách, cũng có thể đã về nước rồi nên không trình báo công an", anh nói thêm.

Sau khi clip người đàn ông đá chú chó lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm về du lịch, rất nhiều người dân, du khách đã bày tỏ bức xúc trước hành động này. Không ít người còn lên án, mong muốn hành vi bạo hành, đối xử tàn nhẫn với động vật phải bị xử lý thích đáng.