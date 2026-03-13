13 học sinh nhập viện, nghi ngộ độc trà sữa

13 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi tại Đà Nẵng nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa.

Hình minh họa: Vụ ngộ độc cá ủ chua xảy ra tại Đà Nẵng ngày 9/3. Ảnh: PV/Vietnam+.

Ngày 13/3, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My (thành phố Đà Nẵng) ra thông báo kết quả ban đầu về việc điều tra và xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra đối với học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thuộc xã Trà My.

Cụ thể, lúc 10h35 ngày 12/3, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc của Trung tâm tiếp nhận 13 học sinh vào viện với các triệu chứng mệt mỏi, đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn ra nước.

Các triệu chứng của nhóm học sinh xuất hiện từ khoảng 8h sáng cùng ngày. Qua khai thác thông tin, khoảng 16h30 ngày 11/3, các em đã mua và uống trà sữa tại quán T.S ở thôn Trung thị, xã Trà My.

Trung tâm Y tế đã cử cán bộ xuống hiện trường điều tra, phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra quán trà sữa liên quan. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu trà sữa do phụ huynh bệnh nhân cung cấp và mẫu trà sữa quán chế biến sẵn gửi đi xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Đơn vị cũng kiến nghị tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở đồ uống trên địa bàn. Hiện tại, 13 học sinh đều tỉnh táo, sức khỏe cơ bản ổn định, được hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà và đang được xuất viện.

Cũng liên quan đến tình hình ngộ độc thực phẩm, trước đó vào ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (Đà Nẵng) đã tiếp nhận 5 bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua, nghi nhiễm độc tố botulinum.

Trong đó, một trường hợp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum. Hiện tại, 3 bệnh nhân gồm H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi) và H.Q.N. (7 tuổi) đang có diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng.

Do thuốc kháng độc tố botulinum không có sẵn tại các cơ sở y tế trong nước, Sở Y tế đã khẩn cấp đề nghị Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam hỗ trợ. WHO đã đồng ý xuất kho dự trữ quốc tế từ Thụy Sĩ, cung cấp 5 lọ thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) cho Việt Nam. Lô thuốc đang được vận chuyển khẩn cấp bằng đường hàng không.