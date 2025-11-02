Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth thăm chính thức Việt Nam

|
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth.
|
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam.
|
Hai Bộ trưởng chụp ảnh chung tại lễ đón.
|
Bộ trưởng Pete Hegseth với các quan chức quốc phòng Việt Nam.
|
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth cùng các thành viên hai đoàn chụp ảnh chung.
|
Hai bộ trưởng chụp ảnh chung trước hội đàm.
|
Bộ trưởng Pete Hegseth ghi lưu bút.
|
Bộ trưởng Pete Hegseth xem triển lãm ảnh về hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
|
Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
|
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tại buổi hội đàm.
|
Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth tại hội đàm.