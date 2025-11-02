Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth thăm chính thức Việt Nam

0

Trước dự báo mưa lớn và bão số 13 ảnh hưởng Trung Bộ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi chủ động vận hành hồ chứa giảm lũ và đảm bảo an toàn công trình.