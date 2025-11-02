Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth thăm chính thức Việt Nam

  • Chủ nhật, 2/11/2025 17:22 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Chiều 2/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón và hội đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth thăm chính thức Việt Nam.

pete hegseth tham viet nam anh 1

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth.
pete hegseth tham viet nam anh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam.
pete hegseth tham viet nam anh 3

Hai Bộ trưởng chụp ảnh chung tại lễ đón.
pete hegseth tham viet nam anh 4

Bộ trưởng Pete Hegseth với các quan chức quốc phòng Việt Nam.
pete hegseth tham viet nam anh 5

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth cùng các thành viên hai đoàn chụp ảnh chung.
pete hegseth tham viet nam anh 6

Hai bộ trưởng chụp ảnh chung trước hội đàm.
pete hegseth tham viet nam anh 7

Bộ trưởng Pete Hegseth ghi lưu bút.
pete hegseth tham viet nam anh 8

Bộ trưởng Pete Hegseth xem triển lãm ảnh về hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
pete hegseth tham viet nam anh 9

Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
pete hegseth tham viet nam anh 10

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tại buổi hội đàm.
pete hegseth tham viet nam anh 11

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth tại hội đàm.

https://www.vietnamplus.vn/bo-truong-chien-tranh-hoa-ky-pete-hegseth-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1074462.vnp

TTXVN

pete hegseth thăm việt nam Pete Hegseth Phan Văn Giang

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý