Toàn cảnh đèo Mimosa Đà Lạt bị 'xé đôi' do sạt lở

Mưa lớn kéo dài khiến các tuyến đèo quanh Đà Lạt sạt lở, nhiều đoạn bị đứt gãy hoàn toàn, buộc UBND tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình huống khẩn cấp.

Đèo Mimosa bị 'xé đôi' nhìn từ flycam Sau nhiều ngày mưa lớn, đèo Mimosa bị sạt lở và đứt gãy hoàn toàn, buộc UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa (Km 226+600 - Km 226+800) và Quốc lộ 20 (Km 249+932 - Km 249+968). Những vị trí này bị trượt sạt nặng sau nhiều ngày mưa lớn liên tục từ tối 15 đến sáng 19/11, đe dọa trực tiếp an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Theo đó, đoạn qua đèo Mimosa từ sáng 20/11 gần như bị "xẻ đôi". Minh Hà (sinh năm 2000, người dân địa phương), cho biết khoảng 10h sáng, tuyến đường không còn xe qua lại. Đến 15h30, trời tiếp tục đổ mưa.

"Lần đầu tiên tôi thấy nhiều khu vực ở Lâm Đồng như xã Đơn Dương bị ngập nặng tới vậy. Các con đèo quanh Đà Lạt sạt lở liên tục, cuộc sống người dân đảo lộn. Đà Lạt vốn là thành phố du lịch, nhưng tình hình này khiến mọi hoạt động gần như tê liệt", cô nói với Tri Thức - Znews.

Đèo Mimosa bị chia đôi sau sạt lở. Ảnh: Minh Hà/Đà Lạt Chạm.

Công bố khẩn cấp lần thứ ba trong 20 ngày

Ngay trong sáng 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có mặt tại hiện trường kiểm tra điểm sạt lở tại đèo Mimosa.

Trước đó, lúc 23h ngày 19/11, khu vực đèo Mimosa tiếp tục trượt sạt với chiều dài khoảng 70 m, sâu 40 m, làm đứt toàn bộ nền, mặt đường và taluy âm. Đây là nơi đã sạt lở lần đầu vào ngày 18/11.

Khuya cùng ngày, đoạn cuối đèo Mimosa tại Km 226+500 (hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt) bất ngờ bị sạt lở, tạo thành một hố lớn, toàn bộ mặt đường bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Thời điểm đó, một chiếc xe khách loại 45 chỗ biển số TP.HCM đang chạy qua khu vực suýt rơi xuống mép hố, may mắn tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Lực lượng chức năng sau đó cũng đã đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Điểm sạt lở tại đèo Mimosa. Ảnh: lamdong.gov.vn.

Trên Quốc lộ 20, taluy âm bên trái tiếp tục sạt xuống với chiều dài khoảng 36 m, sâu 6 m. Mặt đường bị lún khoảng 30 cm và có nguy cơ mở rộng bất kỳ lúc nào.

Đây là lần thứ ba trong vòng 20 ngày Lâm Đồng phải công bố tình huống khẩn cấp liên quan đến sạt lở trên các tuyến đèo, sau các sự cố tại đèo D’ran và đèo Prenn.

Đêm 16/11, tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa), vụ sạt lở khiến 6 người tử vong và làm tê liệt tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt - Nha Trang. Ngày 17/11, đèo Prenn lại xuất hiện vết trượt dài 100 m, chia cắt giao thông giữa Đà Lạt và sân bay Liên Khương, Bảo Lộc, TP.HCM.

Đến 18-19/11, đèo Mimosa tiếp tục sạt lở và cuối cùng bị đứt gãy hoàn toàn.

Bác thông tin Đà Lạt bị cô lập

Cũng trong ngày 20/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725) từ 14h ngày 20/11 đến 24h ngày 23/11. Việc hạn chế này nhằm giảm tải luồng phương tiện trong bối cảnh các tuyến đường chính đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 20/11, ông Nguyễn Mậu Hà - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt - cho biết hiện các tuyến đèo chính như đèo Prenn và đèo Mimosa đều tạm ngừng cho xe lưu thông do sạt lở, nhưng vẫn còn lối khác để vào thành phố.

Theo đó, từ khu vực đầu đèo Prenn, phương tiện có thể rẽ sang tuyến đường vòng đi qua Tuyền Lâm Farm. Đây là tuyến vành đai dẫn thẳng vào Đà Lạt và vẫn hoạt động bình thường.

"Đà Lạt không rơi vào tình trạng bị cô lập như một số thông tin lan truyền. Tuyến đường qua đèo Tà Nung hiện chỉ hạn chế xe tải lớn, còn xe nhỏ vẫn lưu thông được", ông Hà đính chính.

Để ứng phó khẩn cấp, UBND tỉnh yêu cầu dựng biển cảnh báo, phong tỏa toàn bộ khu vực nguy hiểm và nghiêm cấm người không phận sự tiếp cận. Các hộ dân ở gần chân đồi, khu vực có nguy cơ sạt trượt phải được di dời ngay, thậm chí cưỡng chế nếu cần thiết.

Đèo Mimosa nhìn từ flycam vào sáng 20/11. Ảnh: Minh Hà/Đà Lạt Chạm.

Các đơn vị chức năng phải duy trì trực ban 24/24, quan trắc diễn biến nứt gãy, sụt lún và báo cáo liên tục tình hình thiên tai. Công tác phân luồng giao thông được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo phương tiện vẫn có thể ra vào thành phố một cách an toàn.

Sở Xây dựng được giao phối hợp Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng khảo sát, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục tạm thời, phục vụ việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

UBND phường Xuân Hương - nơi có khu dân cư gần điểm sạt lở - phải tổ chức sơ tán người dân, đồng thời bố trí lực lượng chốt trực 24/24 để ngăn người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Phòng thủ dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và phối hợp bảo đảm trật tự tại hiện trường.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp cùng các sở ngành triển khai những giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

