Bão số 15 Koto liên tục đổi hướng, diễn biến khó lường

Bão số 15 Koto có quỹ đạo thay đổi liên tục, di chuyển chậm và khó dự báo chính xác. Từ 27/11, bão bắt đầu đổi hướng Tây Tây Nam, sau đó lại lên Bắc Tây Bắc.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 15, lúc 19h ngày 27/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến tối 27/11 bão số 15 (Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Bắc Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến 30/11, bão số 15 có xu hướng đổi hướng nhiều lần, khiến quỹ đạo trở nên khó lường.

Dự báo đến 16h ngày mai, bão đổi sang hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5 km/h, cách Song Tử Tây 260 km về phía Tây Bắc.

Cường độ giảm nhẹ còn cấp 11, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa.

Đến 16h ngày 29/11, bão lại đổi hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5 km/h. Sức gió cấp 10, giật cấp 13. Khu vực có nguy cơ gồm vùng biển phía Tây giữa Biển Đông và vùng ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Đến 16h ngày 30/11, bão tiếp tục đi theo hướng Bắc Tây Bắc, duy trì tốc độ 3-5 km/h. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, ảnh hưởng vùng biển phía Tây giữa Biển Đông và ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Ảnh vệ tinh về cơn bão số 15 Koto. Ảnh: Zoom Earth.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 3-5km/h. Sau đó, bão có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết yếu tố chi phối đường đi của bão là áp cao cận nhiệt đới. Hiện áp cao này bắt đầu suy yếu, việc dẫn đường cho bão yếu đi.

Khi bão Koto đi vào khoảng kinh tuyến 112-113 có xu hướng đi lệch lên phía Bắc.

Quá trình bão di chuyển lên phía Bắc và vào gần bờ gặp nhiệt độ mặt nước biển lạnh hơn, không khí lạnh tăng cường xuống xâm nhập sâu vào trong hoàn lưu bão nên sẽ suy yếu.

"Khác với những cơn bão trước di chuyển nhanh, thì bão Koto đi rất chậm, tốc độ 5-10 km/h, thời gian theo dõi rất dài", ông Lâm nói.

Bộ đội đến thôn Hiệp Đồng (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ dọn dẹp vào sáng 26/11. Ảnh: Nguyễn Văn Tuyến.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, xuất hiện gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đạt cấp 10-12, giật cấp 15.

Sóng biển cao 4-6 m, khu vực tâm bão có thể lên tới 7-9 m, biển động dữ dội.

Từ sáng và ngày 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn; cơ quan khí tượng khuyến cáo tuyệt đối lưu ý an toàn.

Trước diễn biến của bão số 15, tỉnh Khánh Hòa thông báo cấm biển từ 7h ngày 28/11. Toàn bộ tàu thuyền, lồng bè phải hoàn thành vào nơi trú bão trước 18h cùng ngày.

Các sở ngành và biên phòng theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cho ngư dân trở lại hoạt động sau bão và hướng dẫn kế hoạch sản xuất an toàn.

Đắk Lắk cũng cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời yêu cầu khoảng 70 tàu cá vào nơi tránh trú. Các hồ thủy lợi, thủy điện ở tỉnh cần xả điều tiết để đón lũ.

Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch sơ tán gần 23.000 người nếu bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; cùng phương án sơ tán gần 8.000 hộ với 29.000 dân nếu mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch lên báo động 2-3.

Tại Gia Lai, địa phương cấm biển, yêu cầu rà soát toàn bộ hồ chứa. Tỉnh hiện có 143 hồ đầy nước và 155 hồ xả tràn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu các địa phương triển khai sớm các biện pháp phòng chống. Bộ đội biên phòng liên tục thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão để tàu thuyền chủ động tránh xa vùng nguy hiểm.

Chuyên gia cảnh báo hai kịch bản của bão Koto Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.