Bão số 15 Koto tăng gần 3 cấp

Tính đến tối 26/11, bão Koto tăng gần 3 cấp so với dự báo sáng nay, cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 11.

Chuyên gia cảnh báo hai kịch bản của bão Koto Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 19h ngày 26/11, bão số 15 (Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/h), giật cấp 14.

Như vậy bão Koto tăng gần 3 cấp so với dự báo sáng nay. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Bão tăng cấp

Dự báo đến 19h ngày 27/11, bão Koto ở giữa Biển Đông, cách Song Tử Tây 140 km về phía Bắc Tây Bắc, mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, sau đó chuyển hướng Tây Tây Nam và đi chậm lại khoảng 10 km/h.

Đến tối 28/11, bão vẫn ở khu vực phía Tây giữa Biển Đông, giữ nguyên cường độ rồi di chuyển chậm sang hướng Tây. Tối 29/11, bão suy yếu còn cấp 10-11, giật cấp 14 và đổi sang hướng Bắc Tây Bắc.

Khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa, dự báo có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 15.

Sóng biển cao phổ biến 4-6 m, riêng khu vực tâm bão có thể đạt 7-9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 15, lúc 20h ngày 26/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết thời điểm ban đầu khi không khí lạnh tăng cường xuống trong bối cảnh nhiệt độ mặt biển thấp hơn, sự chênh lệch khí áp giữa khối không khí lạnh áp cao và tâm bão áp thấp sẽ làm gió mạnh lên.

Nhờ đó, bão Koto vẫn có thể duy trì cường độ lớn khi vừa tiếp cận vùng không khí lạnh. Tuy nhiên, khi không khí lạnh xâm nhập sâu vào hoàn lưu, bão sẽ suy yếu, đây là lý do từ chiều và đêm 29/11, bão bắt đầu giảm sức mạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Theo ông Lâm, hiện diễn biến bão Koto được nhận định theo hai kịch bản.

Kịch bản có xác suất cao nhất, khoảng 75-80%, là bão dịch chuyển lên hướng Bắc Tây Bắc, men theo ven biển Nam Trung Bộ.

Với phương án này, bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp, gió cấp 6 trở lên ít xuất hiện; chủ yếu là tác động hoàn lưu với gió cấp 4-5.

Lượng mưa dự báo không lớn, phổ biến mưa vừa dưới 50 mm/ngày, riêng một số nơi ven biển có thể mưa to 50-100 mm/ngày.

Kịch bản thứ hai, có xác suất 20-25%, được đánh giá xấu hơn cho thời tiết Nam Trung Bộ. Ở phương án này, bão không trượt lên phía Bắc theo dải ven biển mà đi thẳng vào bờ, gây gió mạnh trên cấp 6 trong đất liền.

Lượng mưa dự báo theo kịch bản này cao hơn nhiều, có thể đạt 100-250 mm/ngày. Đây là phương án có khả năng thấp hơn nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ.

Ứng phó bão "từ sớm, từ xa"

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc chủ động phòng, tránh và ứng phó bão số 15. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp "từ sớm, từ xa" ở mức cao nhất, quyết liệt nhất.

Bộ trưởng các Bộ liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển phải theo dõi sát diễn biến bão, chỉ đạo kịp thời các biện pháp ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết.

Chủ tịch UBND các địa phương chủ động rà soát phương án, triển khai sơ tán, di dời dân cư khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ hồ đập, đê điều, cơ sở hạ tầng, trường học, khu nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, các tàu thuyền trên biển phải được kêu gọi về nơi trú tránh an toàn.

Người dân, du khách dọn bãi biển Nha Trang sau trận lũ lịch sử, ngày 23/11. Ảnh: Nguyễn Trường An.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin dự báo đầy đủ, chính xác, kịp thời về bão, mưa lũ; cảnh báo khu vực nguy hiểm để cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó.

Bộ Quốc phòng, Công an bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong sơ tán, cứu hộ cứu nạn.

Các Bộ Xây dựng, Công Thương, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế triển khai các biện pháp ứng phó trong lĩnh vực quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, du lịch, hồ đập thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế và sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chủ động phòng ngừa, "đắt lo ế mừng", bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trước diễn biến phức tạp của bão số 15.