Bão số 15 có ảnh hưởng đến TP.HCM và Nam Bộ?

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam bộ sẽ chịu tác động liên tiếp của hai đợt không khí lạnh tăng cường, kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo và hoàn lưu bão số 15.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 7h sáng nay (26/11), tâm bão số 15 ở khoảng 12,3 độ vĩ Bắc đến 118,3 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 15 theo dự báo.

Đến 7h ngày 29/11, bão dự kiến ở vị trí khoảng 12,7 độ vĩ Bắc đến 112,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía tây tây bắc. Cường độ bão tăng lên cấp 11, giật cấp 14. Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng bởi bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m, biển động rất mạnh.

Dự báo trong các ngày 27 và 28/11, khu vực giữa Biển Đông có khả năng hứng gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Tại vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc có gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6-7; sóng cao 1,5-2,5 m, biển động nhẹ.

Trên đất liền Nam Bộ và TP.HCM, thời tiết chủ đạo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết trên đất liền Nam Bộ (bao gồm TP.HCM) tiếp tục duy trì nắng ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam bộ sẽ chịu tác động liên tiếp của hai đợt không khí lạnh tăng cường, kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo và hoàn lưu bão số 15. Các hình thế này có thể gây mưa dông, gió mạnh trên biển và thời tiết biến động ở đất liền.

Theo dự báo, khoảng ngày 26-27/11 và 2-3/12, không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục được tăng cường. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình trên các vùng biển phía Nam, đến 28-29/11 có khả năng đổi hướng khi hoàn lưu bão và rãnh áp thấp tác động.

Cùng lúc, rãnh áp thấp xích đạo có trục 6-9 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh dần và nối với cơn bão số 15 đang di chuyển theo hướng tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có xu hướng lấn về phía tây, góp phần gia tăng nhiễu động khí quyển.

Dưới tác động của các hình thế trên, thời tiết trên đất liền Nam Bộ (bao gồm TP.HCM) tiếp tục duy trì thời tiết nắng ngày nhưng chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực bắt đầu chuyển se lạnh về đêm và sáng sớm từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.