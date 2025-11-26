Bão số 15 trên Biển Đông mạnh lên, biển động dữ dội

Bão số 15 (Koto) di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, gây gió mạnh và sóng lớn giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 15, sáng 26/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 7h ngày 26/11, tâm bão Koto (bão số 15) cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt cấp 8, tức 62-74 km/h, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Bão giật cấp 13

Dự báo đến 7h ngày 27/11, bão đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Tâm bão lúc này cách đảo Song Tử Tây gần 170 km về phía Bắc. Cường độ bão có khả năng tăng lên cấp 10, giật cấp 13.

Đến 7h ngày 28/11, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h. Tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 160 km về phía Tây Bắc.

Bão có xu hướng mạnh thêm, đạt cấp 11 và giật cấp 14. Vùng nguy hiểm mở rộng, cấp độ rủi ro thiên tai tiếp tục duy trì mức 3.

Đến 7h ngày 29/11, cường độ bão duy trì ở cấp 11, giật cấp 14, cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở mức 3.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 lúc 8h ngày 26/11. Ảnh: NCHMF.

Trên khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, gió dự kiến duy trì ở mức cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4-6 m, riêng gần tâm bão có thể đạt 6-8 m, khiến biển động rất mạnh.

Từ ngày 27-28/11, khu vực này có khả năng chịu tác động mạnh hơn nữa với gió giật cấp 14 và sóng biển cao từ 7-9 m, trạng thái biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động tại các vùng nguy hiểm có thể đối mặt với dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Hai kịch bản bão

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa với cường độ khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14, sau đó di chuyển hướng Tây về phía đất liền các tỉnh miền Trung.

Theo ông Khiêm, kịch bản đổ bộ còn nhiều phân tán. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện là bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian tác động vào khoảng ngày 28-30/11. Cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8.

Với kịch bản này, cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 28/11 tới 30/11, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao, mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Nước dâng trở lại ở Quy Nhơn, ngày 24/11. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.

Một kịch bản có xác suất cao hơn là bão đi lên phía Bắc hoặc tan trên biển (xác suất 35%).

Theo trung tâm, do sự tương tác với không khí lạnh, diễn biến bão còn phức tạp, khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Đây là năm nhiều bão nhất trong 30 năm qua, cùng với năm 2017 với 20 cơn.

Trong đó, nhiều cơn bão ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung, mới đây là cơn bão Kalmaegi.

Theo dự báo, trong một tháng tới (từ nay đến 20/12), trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, Biển Đông có 1,2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,4 cơn.

Không chỉ do bão, các tổ hợp thời tiết bất lợi cũng đã gây mưa lũ nghiêm trọng, đặc biệt cho Trung và Nam Trung Bộ.

Tại khu vực tái ngập, người dân phường Quy Nhơn Bắc lội nước nhận đồ cứu trợ, ngày 24/11. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.

Theo thống kê trong 30 năm qua, các đợt lũ lớn ở Nam Trung Bộ thường xảy ra trước ngày 15/11. Tuy nhiên, đợt lũ lớn năm 2025 lại xuất hiện muộn hơn so với quy luật này.

Sự kiện lũ lớn bất thường này là một minh chứng rõ ràng cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi. Điều này phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, dẫn đến sự thay đổi của hoàn lưu, bão và áp thấp nhiệt đới.

Thiên tai đang xảy ra thường xuyên hơn và khốc liệt hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực dự báo, quản lý rủi ro và phòng chống thiên tai cho khu vực này.

