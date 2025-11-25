Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới

  Thứ ba, 25/11/2025 16:23 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Áp thấp nhiệt đới đang tiến nhanh vào Biển Đông và được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Bao so 15 anh 1

Dự báo đến 13h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Đến 13h ngày 27/11, hình thái này được dự báo nằm trên khu vực giữa Biển Đông, mạnh cấp 10, giật cấp 12 và có khả năng tiếp tục gia tăng sức mạnh. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/h.

Từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; khu vực gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao từ 4-6 m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng 26-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có thể chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần đặc biệt chú ý nguy cơ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Hai kịch bản của bão số 15

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11.

