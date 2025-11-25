Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới

Áp thấp nhiệt đới đang tiến nhanh vào Biển Đông và được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Dự báo đến 13h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Đến 13h ngày 27/11, hình thái này được dự báo nằm trên khu vực giữa Biển Đông, mạnh cấp 10, giật cấp 12 và có khả năng tiếp tục gia tăng sức mạnh. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/h.

Từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; khu vực gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao từ 4-6 m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng 26-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có thể chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần đặc biệt chú ý nguy cơ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Dùng Drone cứu người bị mắc kẹt dưới sông ở Đắk Lắk Lực lượng chức năng tìm kiếm hai người dân mất tích do lật thuyền khi đi bắt rắn đêm 20/11 ở xã Ea Ô, Đắk Lắk. 9h sáng nay (21/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, dùng drone cứu được một người.