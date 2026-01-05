Va chạm xe bán tải, một phụ nữ tử vong ở Mũi Né

|
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H.
Trước đó vào tối 4/1, ôtô biển số 86C-175.89 lưu thông trên đường Trần Bình Trọng, phường Mũi Né thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 60F4-219.23 do một người phụ nữ điều khiển, chạy ngược lại.
Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ văng xuống mặt đường và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Tại hiện trường, xe ôtô và xe máy nằm giữa đường. Phần đầu xe máy bể nát; phần đầu ôtô cũng bị móp, biến dạng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm và trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời xác định tài xế điều khiển xe ôtô và kiểm tra nồng độ cồn, ma túy theo quy định.
