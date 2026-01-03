Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người dân phản ánh ôtô vượt đèn đỏ cho Công an TP Đà Nẵng

  • Thứ bảy, 3/1/2026 20:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau tin báo của người dân, công an vào cuộc xác minh, áp dụng xử phạt hành chính 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với người đàn ông vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Ngày 3/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng vừa tiến hành làm rõ, xử phạt trường hợp vượt đèn đỏ sau phản ánh của người dân.

Trước đó, ngày 30/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua đoạn video được đăng tải trên ứng dụng Vnetraffic, ghi nhận hình ảnh một xe ôtô không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Bao tin vuot den do anh 1

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Trong các ngày 31/12/2025, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã mời những người có liên quan đến làm việc để phục vụ công tác xác minh.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện vi phạm được xác định là ông T.Q.T (SN 1964; trú tại phường An Thắng, TP. Đà Nẵng). Tại cơ quan Công an, ông T.Q.T khai nhận vào lúc 8 giờ 16 phút, ngày 10/12/2025, tại tuyến đường Trần Thị Lý, phường Hòa Cường, ông đã điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát 92A-064.xx đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.Q.T về lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi vi phạm nêu trên, ông T.Q.T bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Tại buổi làm việc, người vi phạm thừa nhận hành vi sai phạm, nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và không tái phạm.

Tài xế taxi ở Nha Trang 'ảo thuật' tráo tờ 200.000 của khách

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh sự việc một tài xế taxi có dấu hiệu gian lận tiền của du khách nước ngoài.

5 giờ trước

Va chạm xe khách trên quốc lộ, cán bộ ngoại giao tử vong

Công an Nghệ An đang điều tra, làm rõ vụ TNGT trên QL48E khiến một cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong khi đang trên đường về quê.

15:36 1/1/2026

Xe lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn

Tối 31/12, trong lúc người dân Hải Phòng đổ ra trung tâm xem pháo hoa đêm giao thừa, một ô tô lùi xe mất kiểm soát đã va chạm vào đám đông trên đường Trần Phú.

15:30 1/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/da-nang-o-to-vuot-den-do-bi-nguoi-dan-phan-anh-cong-an-vao-cuoc-xu-phat-post1809969.tpo

Hoài Văn - Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Báo tin vượt đèn đỏ Đà Nẵng Ôtô vượt đèn đỏ Vượt đèn đỏ Vượt đỏ Đà Nẵng Người dân báo tin Người dân tố giác

    Đọc tiếp

    Tra lai nua ty dong chuyen nham o Dong Nai hinh anh

    Trả lại nửa tỷ đồng chuyển nhầm ở Đồng Nai

    16 phút trước 21:20 3/1/2026

    0

    Nhận được số tiền gần nửa tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản, anh Hoàng Bá Thao đã chủ động phối hợp cùng lực lượng công an để tìm và hoàn trả lại đầy đủ cho phía doanh nghiệp.

    Cuu nam sinh nhay cau Vinh Tuy giua troi dong hinh anh

    Cứu nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa trời đông

    25 phút trước 21:10 3/1/2026

    0

    Tiếp nhận tin báo từ người dân về việc nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tổ chức cứu nạn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý