Quy định mới về mua ôtô tại các cơ quan Hà Nội

Các loại xe chuyên dùng tại các cơ quan thuộc UBND TP. Hà Nội được yêu cầu cụ thể về số lượng, chủng loại và mức giá tối đa.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Theo đó, đối với ôtô cứu thương, UBND TP. Hà Nội quy định các bệnh viện dưới 50 giường bệnh được mua một xe; Từ 50 giường bệnh đến dưới 100 giường bệnh là hai xe; Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 giường: 3 xe; Từ 200 giường bệnh đến dưới 300 giường: 4 xe.

Mỗi Trạm y tế phường, xã được mua một xe. Riêng Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố (Sở Y tế) được mua 50 xe...

Các sở ngành có xe ôtô chuyên dụng cũng được quy định số lượng cụ thể như: Sở Xây dựng được mua một xe ôtô 5-16 chỗ ngồi gắn loa lưu động tuyên truyền an toàn giao thông; Sở Khoa học và Công nghệ được mua tối đa 3 xe phục vụ thông tin truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội mua tối đa 32 xe phục vụ công tác phát thanh truyền hình...

Hà Nội cũng xác định giá tối đa mua xe ôtô chuyên dùng. Cụ thể, xe cứu thương được xác định giá trị tối đa là 1,2 tỷ đồng cho mỗi xe; các loại xe chở tiền đơn giá tối đa 1,6 tỷ đồng /xe. Riêng với dòng xe bán tải, một loại phương tiện phổ biến trong công tác thực địa, thành phố quy định mức trần là 950 triệu đồng.

Về nhóm xe ôtô con, xe 4, 5 chỗ hoặc xe 7 chỗ một cầu quy định mức giá tối đa là 950 triệu đồng/xe. Xe 7 chỗ hai cầu tối đa 1,6 tỷ đồng /xe...

Bên cạnh những mức giá cụ thể, đối với các loại xe chuyên dùng như xe chữa cháy, xe quét hút bụi đường, xe phun nước rửa đường, xe cuốn ép rác, chở rác… giá mua sắm sẽ được xác định căn cứ vào đặc tính kỹ thuật và giá thị trường tại thời điểm thực hiện.

Theo UBND TP. Hà Nội, về nguyên tắc xác định giá, mức giá tối đa đã bao gồm đầy đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu hoặc giảm giá thương mại. Tuy nhiên, giá này không bao gồm các loại phí đăng ký, cấp biển số, bảo hiểm...

Trong các trường hợp hợp các dòng xe được miễn thuế nhập khẩu hoặc tăng giá trị thuế, đơn vị thực hiện vẫn phải tính đủ các loại thuế này vào xe để xác định giá trị phù hợp với quy định chung.