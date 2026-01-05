Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với tài xế taxi liên quan đến đoạn video ghi lại hành vi đánh tráo tiền của du khách Hàn Quốc khi thanh toán cước phí.

Tài xế ở Nha Trang 'ảo thuật' biến tờ 200.000 của khách thành 10.000 Một tài xế taxi ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị tố hành vi gian lận khi nhận tờ 200.000 đồng từ du khách nhưng lại trả ngược tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu tiền.

Ngày 4/1, lãnh đạo công an phường Nha Trang cho biết đã mời N.A.T. (SN 1992, quê xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ, tạm trú đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang) về trụ sở để làm việc.

N.A.T. là tài xế taxi liên quan đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế taxi tại Nha Trang thực hiện chiêu “ảo thuật”, biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng khi thanh toán tiền cước.

Tại cơ quan công an, N.A.T. thừa nhận đã đánh tráo tiền của du khách Hàn Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản. Sự việc xảy ra vào đầu tháng 11/2025. Thời điểm đó, T. điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 28E-00023, chạy dịch vụ taxi độc lập, chở hai du khách Hàn Quốc từ khu vực Tháp Bà Ponagar về Chợ Đầm.

Khi xe dừng trước cổng Chợ Đầm, nam du khách ngồi ghế trước đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán. T. dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải nhanh chóng đưa lại tờ 10.000 đồng và nói khách trả thiếu, yêu cầu đưa thêm tiền. Toàn bộ hành vi này đã được nữ du khách ngồi ghế sau quay lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: “Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia ở Nha Trang. Nhận 200.000 bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải”.

Đoạn video sau đó lan truyền nhanh chóng, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang.

Hiện công an phường Nha Trang tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn tất các thủ tục để xử lý N.A.T. theo quy định của pháp luật.