Biển Đông nhiều khả năng chuẩn bị hứng chịu bão số 15

Chuyên gia nhận định, trong những ngày tới, nhiều khả năng Biển Đông phải bị hứng chịu cơn bão số 15 trong năm 2025 với hướng đi phức tạp, gió mạnh trên biển.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), nhận định: "Hiện nay ngoài khơi Philippines đang xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Nhiều khả năng xác suất 90% trong những ngày tới sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Cơn bão này có hướng đi phức tạp, gây ra gió mạnh trên biển".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào hồi 13h ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo, đến 13h ngày 25/11 áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Đến 13h ngày 26/11 áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25 km/h, đi vào Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Hướng đi dự kiến của bão. Nguồn: Windy.

Cảnh báo, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0 m. Biển động mạnh. Cảnh báo, trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.