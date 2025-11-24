Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh về phía Biển Đông, dự kiến mạnh lên thành bão trong 48 giờ tới, gây gió mạnh và sóng lớn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông.

Chiều 24/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng ven biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến ngày 26/11, áp thấp tiến vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão đạt cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Trong giai đoạn tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14h ngày 24/11. Ảnh: NCHMF.

Từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ đêm 26 tới 28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông, gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động tại khu vực nguy hiểm có thể gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động theo dõi và có phương án tránh trú an toàn.

Đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Đây là năm nhiều bão thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn.

Trong đó nhiều cơn bão ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung, mới đây là cơn bão Kalmaegi.

Theo dự báo, trong một tháng tới (từ nay đến 20/12), trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông có 1,2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,4 cơn.

Đêm qua và rạng sáng nay xảy ra mưa lớn khiến Quy Nhơn tái ngập. Ảnh: Page Bình Định.

Không chỉ do bão, các tổ hợp thời tiết bất lợi cũng đã gây mưa lũ nghiêm trọng, đặc biệt cho Trung và Nam Trung Bộ.

Theo thống kê trong 30 năm qua, các đợt lũ lớn ở Nam Trung Bộ thường xảy ra trước ngày 15/11. Tuy nhiên, đợt lũ lớn năm 2025 lại xuất hiện muộn hơn so với quy luật này.

Sự kiện lũ lớn bất thường này là một minh chứng rõ ràng cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi, phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi của hoàn lưu, bão và áp thấp nhiệt đới.

Thiên tai đang xảy ra thường xuyên hơn và khốc liệt hơn đã đặt ra đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực dự báo, quản lý rủi ro và phòng chống thiên tai cho khu vực này.

