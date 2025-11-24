Trả lại 4 chỉ vàng để quên trong đồ cứu trợ người dân vùng lũ

Ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xác minh và trao trả toàn bộ tài sản của người dân để quên trong đồ cứu trợ gửi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Bà Hoàng Thị Triều phát hiện số tài sản để quên trong đồ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt.

Cụ thể, trong quá trình phân loại áo quần được quyên góp để hỗ trợ bà con đồng bào bị lũ lụt Nam Trung Bộ, bà Hoàng Thị Triều, 67 tuổi, trú tại xã Vĩnh Linh, phát hiện tài sản gồm một hộp trang sức chứa hai nhẫn tròn kim loại màu vàng, một dây chuyền kim loại và một mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng, ước khoảng 4 chỉ vàng.

Ngay sau đó, bà Triều cùng nhóm thiện nguyện đăng thông tin lên mạng xã hội, đồng thời trình báo Công an xã Vĩnh Linh nhờ xác minh trả lại người để quên.

Công an xã Vĩnh Linh trao trả toàn bộ tài sản cho người bị mất.

Được biết, chủ nhân số tài sản trên là chị Phạm Thị Hoài, trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng. Công an xã Vĩnh Linh đã mời người mất tài sản lên đối chiếu và trao trả toàn bộ.

Hiện bà Triều cùng nhóm thiện nguyện tiếp tục quyên góp, phân loại, đóng gói quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân vùng lũ lụt ở Nam Trung Bộ.