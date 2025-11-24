Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trả lại 4 chỉ vàng để quên trong đồ cứu trợ người dân vùng lũ

  • Thứ hai, 24/11/2025 14:14 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xác minh và trao trả toàn bộ tài sản của người dân để quên trong đồ cứu trợ gửi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Quen vang cuu tro lu anh 1

Bà Hoàng Thị Triều phát hiện số tài sản để quên trong đồ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt.

Cụ thể, trong quá trình phân loại áo quần được quyên góp để hỗ trợ bà con đồng bào bị lũ lụt Nam Trung Bộ, bà Hoàng Thị Triều, 67 tuổi, trú tại xã Vĩnh Linh, phát hiện tài sản gồm một hộp trang sức chứa hai nhẫn tròn kim loại màu vàng, một dây chuyền kim loại và một mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng, ước khoảng 4 chỉ vàng.

Ngay sau đó, bà Triều cùng nhóm thiện nguyện đăng thông tin lên mạng xã hội, đồng thời trình báo Công an xã Vĩnh Linh nhờ xác minh trả lại người để quên.

Quen vang cuu tro lu anh 2

Công an xã Vĩnh Linh trao trả toàn bộ tài sản cho người bị mất.

Được biết, chủ nhân số tài sản trên là chị Phạm Thị Hoài, trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng. Công an xã Vĩnh Linh đã mời người mất tài sản lên đối chiếu và trao trả toàn bộ.

Hiện bà Triều cùng nhóm thiện nguyện tiếp tục quyên góp, phân loại, đóng gói quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân vùng lũ lụt ở Nam Trung Bộ.

Mưa lũ khiến 102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung-Tây Nguyên khiến 102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng, nhiều nhà ngập sâu, giao thông bị tê liệt.

24:1445 hôm qua

Mưa lũ tại Nam Trung Bộ lớn nhất trong hơn 50 năm qua

Trận lũ lịch sử từ ngày 16 đến 22/11 tại khu vực Nam Trung Bộ một lần nữa cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của nước ta trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là mưa lũ.

26:1590 hôm qua

Cụ bà 94 tuổi tử vong do ngâm mình trong nước lũ nhiều ngày

Lực lượng Cảnh sát Giao thông ở Đắk Lắk phát hiện cụ bà 94 tuổi sau nhiều ngày bị ngâm mình trong dòng nước lũ lạnh buốt.

27:1613 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

