Mưa lũ khiến 102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng

  • Chủ nhật, 23/11/2025 21:01 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung-Tây Nguyên khiến 102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng, nhiều nhà ngập sâu, giao thông bị tê liệt.

Theo thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 18h ngày 23/11, đợt mưa lũ kéo dài tại miền Trung - Tây Nguyên đã khiến 102 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 91 người đã được xác nhận tử vong. Đắk Lắk chịu tổn thất nặng nề nhất với 63 người chết, Khánh Hòa 15, Gia Lai 3, Đà Nẵng 2, Huế 2 và Quảng Trị 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Gia.

Thiệt hại sơ bộ về kinh tế ước tính hơn 13.078 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với báo cáo sáng cùng ngày. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nhất với 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng và Quảng Ngãi 650 tỷ đồng.

Mưa lũ kéo dài tàn phá nghiêm trọng nhà cửa, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Hơn 1.100 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, gần 201.000 căn bị ngập sâu, nhiều tuyến đường quan trọng bị sạt lở khiến giao thông ách tắc.

Ngành nông nghiệp ghi nhận thiệt hại đặc biệt lớn: 82.147 ha lúa và hoa màu, 117.067 ha cây lâu năm bị hư hại; gần 3,34 triệu con gia súc và gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, cùng 1.157 ha thủy sản mất trắng.

Hiện còn 17 vị trí trên quốc lộ 20, 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc giao thông. Cơ quan chức năng đã bãi bỏ các chuyến tàu hỏa SE4, SNT2 ngày 23/11, tàu SNT1 ngày 23/11, tàu SE21/22 ngày 24/11; chuyển tải hành khách trên tàu từ ga Giã (còn gọi là ga Vạn Giã, Khánh Hòa) đi đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) và ngược lại (60km) trong các ngày 23-24/11 đối với các tàu SE1, SE2, SE3, SE6, SE8, SE47.

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung-Tây Nguyên khiến 102 người chết và mất tích, hơn 13.000 tỉ đồng thiệt hại. Ảnh: Nguyễn Gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối 23/11 đến sáng 25/11, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa và mưa to, phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Lũ trên sông tại Nam Trung Bộ đang xuống, tuy nhiên sông Srêpôk ở Bản Đôn (Đắk Lắk) vẫn ở mức cao trên báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở trở lại.

Các lực lượng chức năng đang tập trung cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đồng thời khẩn trương khôi phục giao thông, điện lực và viễn thông.

Dùng Drone cứu người bị mắc kẹt dưới sông ở Đắk Lắk Lực lượng chức năng tìm kiếm hai người dân mất tích do lật thuyền khi đi bắt rắn đêm 20/11 ở xã Ea Ô, Đắk Lắk. 9h sáng nay (21/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, dùng drone cứu được một người.

Mưa lũ tại Nam Trung Bộ lớn nhất trong hơn 50 năm qua

Trận lũ lịch sử từ ngày 16 đến 22/11 tại khu vực Nam Trung Bộ một lần nữa cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của nước ta trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là mưa lũ.

13 giờ trước

Cụ bà 94 tuổi tử vong do ngâm mình trong nước lũ nhiều ngày

Lực lượng Cảnh sát Giao thông ở Đắk Lắk phát hiện cụ bà 94 tuổi sau nhiều ngày bị ngâm mình trong dòng nước lũ lạnh buốt.

14 giờ trước

WHO sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp giúp Việt Nam

Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực hỗ trợ Việt Nam.

15 giờ trước

