Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm thấy thi thể bé gái trôi trên sông Đồng Nai sau khi nhảy cầu Hóa A

  • Chủ nhật, 16/11/2025 17:57 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Bé gái nhảy từ cầu Hóa An (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ) vào ngày 14/11 nay được tìm thấy tại đoạn sông thuộc phường Long Phước, TP.HCM.

Ngày 16/11, Công an phường Long Phước (TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ bé gái 14 tuổi được phát hiện tử vong trên sông Đồng Nai.

be gai mat tich anh 1

Trước đó, chiều 14/11, người dân thấy bé L. (14 tuổi) nhảy từ cầu Hóa An (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ) xuống sông liền trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ đã điều ca nô cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến sáng nay, thi thể bé L. được người dân phát hiện trôi vào đoạn sông thuộc phường Long Phước (TPHCM). Lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Bé gái 15 tuổi mất liên lạc nhiều ngày

Bé gái 15 tuổi ở Đồng Nai rời khỏi nhà nhiều ngày chưa liên lạc với gia đình, Công an xã An Phước phát thông báo kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm.

22 giờ trước

Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng, bé gái 13 tuổi thiệt mạng

Hồ chứa nước trên núi của một công ty bị vỡ, nước đổ xuống khu dân cư bên dưới, cuốn trôi bé gái 13 tuổi cùng nhiều tài sản của người dân.

09:56 2/11/2025

Bé gái 10 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích

Chiều 31/10, tại xã Quảng Trạch (Quảng Bình), một bé gái 10 tuổi bị nước chảy xiết cuốn trôi mất tích khi đi xe đạp điện qua đoạn đường ngập lụt cùng hai bạn.

00:01 1/11/2025

https://tienphong.vn/tim-thay-thi-the-be-gai-troi-tren-song-dong-nai-sau-khi-nhay-cau-hoa-an-post1796689.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

bé gái mất tích Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai Thi thể sông Đồng Nai bé 14 tuổi

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý