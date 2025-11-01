Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé gái 10 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích

  • Thứ bảy, 1/11/2025 00:01 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Chiều 31/10, tại xã Quảng Trạch (Quảng Bình), một bé gái 10 tuổi bị nước chảy xiết cuốn trôi mất tích khi đi xe đạp điện qua đoạn đường ngập lụt cùng hai bạn.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, cháu M.C.N.H. (SN 2015, trú thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch) đi xe đạp điện cùng hai bạn qua đoạn đường trước Trung tâm trẻ khuyết tật Hướng Phương thì không may gặp dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm bé gái mất tích.

Hai bạn đi cùng may mắn bám được vào cây và hàng rào ven đường, sau đó được người dân cứu kịp thời. Hiện cháu M.C.N.H. vẫn đang mất tích. Công an xã Quảng Trạch đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Công an xã cũng khuyến cáo phụ huynh cần quản lý con em chặt chẽ, không để trẻ tự ý ra khỏi nhà, đặc biệt là di chuyển qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn trong thời tiết mưa lũ phức tạp.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

