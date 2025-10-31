Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lũ rút, bàng hoàng phát hiện thi thể mắc trên cành cây

  • Thứ sáu, 31/10/2025 17:12 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Khi lũ lớn tại vùng Hóa Châu (TP Huế) rút dần, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới trẻ tuổi mắc trên cành cây giữa đồng ruộng nên báo cho chính quyền địa phương.

Chiều 31/10, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết cơ quan chức năng địa phương vừa hoàn tất thủ tục kiểm tra, bàn giao thi thể nạn nhân N.H.T. (SN 2008, trú phường Kim Trà, TP Huế) cho gia đình lo hậu sự.

Thi the canh cay Hue anh 1

Thi thể một thiếu niên được phát hiện mắc trên cành cây giữa đồng khi lũ rút. Ảnh: MXH.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, người dân sống tại khu vực ruộng Hồ Cạn (tổ dân phố An Thành, phường Hóa Châu) phát hiện một thi thể mắc trên cành cây giữa đồng ruộng nên báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường xác minh, làm rõ danh tính nạn nhân.

Thi the canh cay Hue anh 2

Vùng rốn lũ Hóa Châu, Huế.

Theo xác minh ban đầu, tối 28/10, em T. cùng bạn là N.V.N.Q. (SN 2011) chèo ghe đi lùa vịt về nhà thì gặp nạn tại khu vực đài liệt sĩ Hương Toàn cũ (nay là phường Kim Trà). Q. bơi được vào bờ, còn T. bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin mới nhất từ UBND TP Huế, trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 25 đến 30/10, trên địa bàn thành phố đã có 11 người chết, một người mất tích. Hiện còn 26/40 xã, phường cùng hơn 13.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 tới 1,2 m.

Thi thể phụ nữ mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Thi thể người phụ nữ mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng.

14:37 27/10/2025

Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi đi lặn biển đã được người dân phát hiện tại khu phố Bãi Bổn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

19:49 25/10/2025

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ bố ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy

Liên quan đến vụ người bố nghi ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trên sông Lam.

18:41 15/10/2025

https://tienphong.vn/lu-rut-bang-hoang-phat-hien-thi-the-mac-tren-canh-cay-post1792258.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

Metro so 1 TP.HCM dung ban ve giay hinh anh

Metro số 1 TP.HCM dừng bán vé giấy

47 phút trước 16:33 31/10/2025

0

Từ ngày 1/11, metro số 1 TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ dừng bán vé giấy tại các nhà ga Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao.

Vung Canh sat bien 4 co tu lenh moi hinh anh

Vùng Cảnh sát biển 4 có tư lệnh mới

2 giờ trước 15:02 31/10/2025

0

Đại tá Đào Bá Việt được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thay Thiếu tướng Trần Văn Lượng, đã được điều động, bổ nhiệm làm Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.

