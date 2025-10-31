Lũ rút, bàng hoàng phát hiện thi thể mắc trên cành cây

Khi lũ lớn tại vùng Hóa Châu (TP Huế) rút dần, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới trẻ tuổi mắc trên cành cây giữa đồng ruộng nên báo cho chính quyền địa phương.

Chiều 31/10, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết cơ quan chức năng địa phương vừa hoàn tất thủ tục kiểm tra, bàn giao thi thể nạn nhân N.H.T. (SN 2008, trú phường Kim Trà, TP Huế) cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể một thiếu niên được phát hiện mắc trên cành cây giữa đồng khi lũ rút. Ảnh: MXH.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, người dân sống tại khu vực ruộng Hồ Cạn (tổ dân phố An Thành, phường Hóa Châu) phát hiện một thi thể mắc trên cành cây giữa đồng ruộng nên báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường xác minh, làm rõ danh tính nạn nhân.

Vùng rốn lũ Hóa Châu, Huế.

Theo xác minh ban đầu, tối 28/10, em T. cùng bạn là N.V.N.Q. (SN 2011) chèo ghe đi lùa vịt về nhà thì gặp nạn tại khu vực đài liệt sĩ Hương Toàn cũ (nay là phường Kim Trà). Q. bơi được vào bờ, còn T. bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin mới nhất từ UBND TP Huế, trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 25 đến 30/10, trên địa bàn thành phố đã có 11 người chết, một người mất tích. Hiện còn 26/40 xã, phường cùng hơn 13.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 tới 1,2 m.