Thi thể phụ nữ mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm dạt vào bờ biển Đà Nẵng

  • Thứ hai, 27/10/2025 14:37 (GMT+7)
Thi thể người phụ nữ mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng.

Thi thể nữ giới trôi vào bờ biển Đà Nẵng. Ảnh: C.A.

Theo đó, khoảng 4h45 ngày 27/10, người dân địa phương phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển khu vực Nguyễn Tất Thành – Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nên nhanh chóng báo cho cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm, xác minh, thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nữ, khoảng 45 – 50 tuổi, khi phát hiện mang giày trắng, quần vải màu nâu, bên trong mặc áo mưa nylon, bên ngoài mặc áo khoác gió màu xanh và áo mưa màu xám, đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Trên người nạn nhân không có tài sản hay giấy tờ tùy thân.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đề nghị công an các đơn vị, địa phương và người dân nếu có thông tin liên quan thì liên hệ để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/thi-the-nguoi-phu-nu-mac-ao-mua-doi-mu-bao-hiem-troi-dat-vao-bo-bien-da-nang-ar983450.html

Thống Nhất/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

