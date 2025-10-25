Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

  • Thứ bảy, 25/10/2025 19:49 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi đi lặn biển đã được người dân phát hiện tại khu phố Bãi Bổn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Chiều 25/10, ông Lê Dũng Sỹ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xà Lực (khu phố Đá Chồng, Phú Quốc) cho biết, thi thể bé trai được phát hiện cách vị trí mất tích khoảng 7 km.

Lực lượng biên phòng đã phối hợp cùng người dân đưa thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình lo hậu sự, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phu Quoc, duoi nuoi, boi dem, tu vong do boi, boi song, chet duoi anh 1

Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ban đêm.

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/10, em N.M.T. (13 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng người thân đi lặn biển trên chiếc ghe neo đậu cách bờ khoảng 2 km. Khi mọi người vừa lên ghe thì không thấy T. đâu nên trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Theo người nhà, T. mới ra Phú Quốc thăm người thân được nửa tháng thì xảy ra sự việc đau lòng. Những ngày qua, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu, sóng lớn.

https://tienphong.vn/tim-thay-thi-the-be-trai-13-tuoi-mat-tich-khi-lan-bien-o-phu-quoc-post1790390.tpo

Báo Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

