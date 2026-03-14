Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, gia đình 3 người thương vong

  • Thứ bảy, 14/3/2026 20:42 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Va chạm giữa xe tải và ôtô con trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua Khánh Hòa) khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Ngày 14/3, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, trên tuyến xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và ôtô con khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày tại Km116+100 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Cú va chạm khiến 2 người trên ôtô con tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng.

Một đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (ảnh minh họa)

Theo Chủ tịch xã Phước Hà, cả gia đình 3 người bị nạn ở tỉnh Lâm Đồng, đang dừng xe trên cao tốc thì xe tải tông. Người tử vong là mẹ và con, còn người chồng đang cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc kéo dài.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 1/7/2025, một vụ tai nạn cũng xảy ra trên đoạn tuyến này khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, xe ôtô tải biển số Khánh Hòa, do anh Lê Xuân Lành ( SN 1993, trú thôn Bến Khế, xã Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) lái, chở theo thép hộp trên xe, khi vào đường dẫn cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo ra hướng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Hiệp (Khánh Hòa) thì lật nghiêng trên mặt đường.

Lúc này, hàng trăm thanh thép hộp trên xe đổ đè lên làm cabin ôtô biến dạng. 2 nạn nhân được xác định bị mắc kẹt trong xe và tử vong sau đó.

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

